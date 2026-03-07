СМИ: Япония может остановить производство этилена из-за блокады пролива

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-07T07:58+0300
ТОКИО, 7 мар — ПРАЙМ. Япония может столкнуться с остановкой части производства этилена в случае длительного закрытия Ормузского пролива, пишет газета “Никкэй” со ссылкой на уведомление компании Idemitsu Kosan своим партнёрам. Этилен является одним из основных базовых продуктов нефтехимии и используется для производства пластмасс и других материалов, применяемых в автомобилях, бытовой технике и упаковке. В частности, компания предупредила, что установки по производству этилена на предприятиях в префектурах Ямагути и Тиба могут быть остановлены, если блокада пролива затянется, поскольку сырьё для производства — нафта — импортируется из стран Ближнего Востока. Годовая производственная мощность этих установок составляет 620 тысяч тонн и 370 тысяч тонн соответственно, что соответствует примерно 16% всего производства этилена в Японии. Нафта, которая используется для производства этилена, получается при переработке нефти. В Японии стратегические запасы нефти оцениваются в 254 дня, однако запасы самой нафты значительно меньше и составляют около 20 дней. В стране действует 12 установок по производству этилена с общей мощностью около 6,16 миллиона тонн в год, которыми управляют нефтеперерабатывающие и химические компании. При этом представители отрасли отмечают, что если напряжённость на Ближнем Востоке затянется, перебои с поставками сырья могут привести к сокращению производства или остановке и на других предприятиях. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
07:58 07.03.2026
 
СМИ: Япония может остановить производство этилена из-за блокады пролива

"Никкэй": Япония может остановить производство этилена из-за блокады Ормузского пролива

ТОКИО, 7 мар — ПРАЙМ. Япония может столкнуться с остановкой части производства этилена в случае длительного закрытия Ормузского пролива, пишет газета “Никкэй” со ссылкой на уведомление компании Idemitsu Kosan своим партнёрам.
Этилен является одним из основных базовых продуктов нефтехимии и используется для производства пластмасс и других материалов, применяемых в автомобилях, бытовой технике и упаковке.
В частности, компания предупредила, что установки по производству этилена на предприятиях в префектурах Ямагути и Тиба могут быть остановлены, если блокада пролива затянется, поскольку сырьё для производства — нафта — импортируется из стран Ближнего Востока.
Годовая производственная мощность этих установок составляет 620 тысяч тонн и 370 тысяч тонн соответственно, что соответствует примерно 16% всего производства этилена в Японии.
Нафта, которая используется для производства этилена, получается при переработке нефти. В Японии стратегические запасы нефти оцениваются в 254 дня, однако запасы самой нафты значительно меньше и составляют около 20 дней.
В стране действует 12 установок по производству этилена с общей мощностью около 6,16 миллиона тонн в год, которыми управляют нефтеперерабатывающие и химические компании.
При этом представители отрасли отмечают, что если напряжённость на Ближнем Востоке затянется, перебои с поставками сырья могут привести к сокращению производства или остановке и на других предприятиях.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
 
