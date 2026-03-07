https://1prime.ru/20260307/japonija-868103726.html

СМИ: Япония может остановить производство этилена из-за блокады пролива

СМИ: Япония может остановить производство этилена из-за блокады пролива - 07.03.2026, ПРАЙМ

СМИ: Япония может остановить производство этилена из-за блокады пролива

Япония может столкнуться с остановкой части производства этилена в случае длительного закрытия Ормузского пролива, пишет газета “Никкэй” со ссылкой на... | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T07:58+0300

2026-03-07T07:58+0300

2026-03-07T07:58+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

япония

ормузский пролив

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868103726.jpg?1772859514

ТОКИО, 7 мар — ПРАЙМ. Япония может столкнуться с остановкой части производства этилена в случае длительного закрытия Ормузского пролива, пишет газета “Никкэй” со ссылкой на уведомление компании Idemitsu Kosan своим партнёрам. Этилен является одним из основных базовых продуктов нефтехимии и используется для производства пластмасс и других материалов, применяемых в автомобилях, бытовой технике и упаковке. В частности, компания предупредила, что установки по производству этилена на предприятиях в префектурах Ямагути и Тиба могут быть остановлены, если блокада пролива затянется, поскольку сырьё для производства — нафта — импортируется из стран Ближнего Востока. Годовая производственная мощность этих установок составляет 620 тысяч тонн и 370 тысяч тонн соответственно, что соответствует примерно 16% всего производства этилена в Японии. Нафта, которая используется для производства этилена, получается при переработке нефти. В Японии стратегические запасы нефти оцениваются в 254 дня, однако запасы самой нафты значительно меньше и составляют около 20 дней. В стране действует 12 установок по производству этилена с общей мощностью около 6,16 миллиона тонн в год, которыми управляют нефтеперерабатывающие и химические компании. При этом представители отрасли отмечают, что если напряжённость на Ближнем Востоке затянется, перебои с поставками сырья могут привести к сокращению производства или остановке и на других предприятиях. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

япония

ормузский пролив

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, япония, ормузский пролив, ближний восток