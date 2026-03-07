https://1prime.ru/20260307/jurist-868101536.html
Юрист рассказала о штрафах за езду с выключенными фарами
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Водителям за езду с выключенными фарами или неправильное использование дальнего света может грозит штраф до 500 рублей, рассказала РИА Новости юрист Валентина Бачурина.
Юрист отметила, что езда с выключенными фарами и неправильное использование дальнего света, согласно статье 12.20 КоАП РФ (Управление транспортным средством с нарушением правил пользования внешними световыми приборами), являются административными правонарушениями.
"За езду с выключенными фарами или неправильное использование дальнего света применяются санкции: предупреждение или штраф 500 рублей", - сказала член Союза юристов блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР.
