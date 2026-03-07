Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Калининграде создали состав для свежести цветов - 07.03.2026
В Калининграде создали состав для свежести цветов
В Калининграде создали состав для свежести цветов
КАЛИНИНГРАД, 7 мар - ПРАЙМ. Ученые в Калининграде разработали состав для свежести цветов, который заменит импортные аналоги, такие составы попали под санкции и их больше не поставляют в Россию, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой химии КГТУ (Калининградского государственного технического университета), доцент Борис Воротников. По словам ученого, в университет с просьбой разработать такой состав обратились руководители крупного питомника декоративных растений "Калинково" под Калининградом, которые занимаются, в том числе, выращиванием тюльпанов и доставкой их в города России. "Против специальных составов, которые долго сохраняют свежесть цветов, ввели санкционные ограничения на ввоз этой продукции, поэтому перед нами была поставлена задача создать близкий по составу продукт... В химии... особых секретов нет... Вот мы постарались помочь нашему производителю, и из этой экономической... ситуации вышли победителями", - сказал агентству Воротников. Заведующий кафедрой уточнил, что состав учитывает биохимию растений и включает в себя биологически активные вещества, которые позволяют сохранять свежесть срезанных растений и цветов. Состав создали в виде таблетки, добавил Воротников. "Первую пробную партию этого состава мы отправили, но вопрос вот в чем: мы же не можем заниматься промышленным выпуском этого состава. Мы разработали, а должно быть производство, кто-то должен подхватить... Мы должны сами делать, мы это умеем делать. И постарались, чтобы цветы из Калининграда стояли дольше", - заключил доцент. Как сообщили РИА Новости в "Калинково", большая партия тюльпанов из Калининградской области отправилась в города страны, в частности, в Москву и Московскую область едут 12 миллионов штук. На предприятии пообещали оценить качество нового состава после 8 марта, но пока цветы успешно преодолели путь морскими паромами, отметили в питомнике. В России не раз заверяли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
02:29 07.03.2026
 
В Калининграде создали состав для свежести цветов

КАЛИНИНГРАД, 7 мар - ПРАЙМ. Ученые в Калининграде разработали состав для свежести цветов, который заменит импортные аналоги, такие составы попали под санкции и их больше не поставляют в Россию, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой химии КГТУ (Калининградского государственного технического университета), доцент Борис Воротников.
По словам ученого, в университет с просьбой разработать такой состав обратились руководители крупного питомника декоративных растений "Калинково" под Калининградом, которые занимаются, в том числе, выращиванием тюльпанов и доставкой их в города России.
"Против специальных составов, которые долго сохраняют свежесть цветов, ввели санкционные ограничения на ввоз этой продукции, поэтому перед нами была поставлена задача создать близкий по составу продукт... В химии... особых секретов нет... Вот мы постарались помочь нашему производителю, и из этой экономической... ситуации вышли победителями", - сказал агентству Воротников.
Заведующий кафедрой уточнил, что состав учитывает биохимию растений и включает в себя биологически активные вещества, которые позволяют сохранять свежесть срезанных растений и цветов. Состав создали в виде таблетки, добавил Воротников.
"Первую пробную партию этого состава мы отправили, но вопрос вот в чем: мы же не можем заниматься промышленным выпуском этого состава. Мы разработали, а должно быть производство, кто-то должен подхватить... Мы должны сами делать, мы это умеем делать. И постарались, чтобы цветы из Калининграда стояли дольше", - заключил доцент.
Как сообщили РИА Новости в "Калинково", большая партия тюльпанов из Калининградской области отправилась в города страны, в частности, в Москву и Московскую область едут 12 миллионов штук. На предприятии пообещали оценить качество нового состава после 8 марта, но пока цветы успешно преодолели путь морскими паромами, отметили в питомнике.
В России не раз заверяли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
