Катар предлагает в аренду десять танкеров для перевозки СПГ

2026-03-07T04:57+0300

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Катар предлагает сдачу в аренду десяти танкеров для перевозки СПГ на фоне остановки внутреннего производства из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Катар предлагает в аренду в общей сложности десять танкеров для СПГ, находящихся в его ведении, тогда как крупный экспортный терминал страны в Персидском заливе остается закрытым из-за продолжающейся войны на Ближнем Востоке", - говорится в публикации. Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy в понедельник заявила о прекращении производства СПГ на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия в городах Рас-Лаффан и Месаид. А министерство обороны Саудовской Аравии сообщало о падении обломков беспилотников на нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура на востоке королевства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

