Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода

Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода - 07.03.2026

Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода

Поставки кофе из Бразилии в Россию в феврале этого года сократились почти вдвое в месячном выражении и в 2,6 раза в годовом - до минимума за полгода

2026-03-07T11:38+0300

2026-03-07T11:38+0300

2026-03-07T11:38+0300

россия

бизнес

бразилия

рф

германия

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Поставки кофе из Бразилии в Россию в феврале этого года сократились почти вдвое в месячном выражении и в 2,6 раза в годовом - до минимума за полгода, подсчитало РИА Новости по данным бразильской таможенной службы. Так, за февраль экспорт кофе Бразилией в РФ составил 2,8 тысячи тонн (за 20,3 миллиона долларов) - это в 1,8 раза меньше, чем в январе, и в 2,6 раза меньше, чем в феврале годом ранее. Такие объемы стали минимальными с сентября 2025 года. Таким образом, Россия среди главных мировых покупателей бразильского кофе за месяц опустилась на 14-е с 7-го места. В топ-5 по итогам месяца вошли Германия (23,4 тысячи тонн), Италия (16,5 тысячи), США (15,7 тысячи), Бельгия (9,9 тысячи), Япония (8,3 тысячи). Всего за февраль Бразилия экспортировала 142,5 тысячи тонн кофе (на 1,03 миллиарда долларов). Это на 0,7% меньше, чем в январе, и на 17% меньше, чем годом ранее.

бразилия

рф

германия

2026

