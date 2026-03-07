https://1prime.ru/20260307/kofe-868106013.html
Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода
Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода - 07.03.2026, ПРАЙМ
Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода
Поставки кофе из Бразилии в Россию в феврале этого года сократились почти вдвое в месячном выражении и в 2,6 раза в годовом - до минимума за полгода, подсчитало | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T11:38+0300
2026-03-07T11:38+0300
2026-03-07T11:38+0300
россия
бизнес
бразилия
рф
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_7f7594c10211aeb3a9893b28c296a8d1.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Поставки кофе из Бразилии в Россию в феврале этого года сократились почти вдвое в месячном выражении и в 2,6 раза в годовом - до минимума за полгода, подсчитало РИА Новости по данным бразильской таможенной службы. Так, за февраль экспорт кофе Бразилией в РФ составил 2,8 тысячи тонн (за 20,3 миллиона долларов) - это в 1,8 раза меньше, чем в январе, и в 2,6 раза меньше, чем в феврале годом ранее. Такие объемы стали минимальными с сентября 2025 года. Таким образом, Россия среди главных мировых покупателей бразильского кофе за месяц опустилась на 14-е с 7-го места. В топ-5 по итогам месяца вошли Германия (23,4 тысячи тонн), Италия (16,5 тысячи), США (15,7 тысячи), Бельгия (9,9 тысячи), Япония (8,3 тысячи). Всего за февраль Бразилия экспортировала 142,5 тысячи тонн кофе (на 1,03 миллиарда долларов). Это на 0,7% меньше, чем в январе, и на 17% меньше, чем годом ранее.
бразилия
рф
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b6dd15af4428926b9dde75dd19bef3bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, бразилия, рф, германия
РОССИЯ, Бизнес, БРАЗИЛИЯ, РФ, ГЕРМАНИЯ
Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода
Поставки кофе из Бразилии в Россию в феврале сократились до минимума за полгода