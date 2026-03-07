Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260307/kofe-868106013.html
Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода
Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода - 07.03.2026, ПРАЙМ
Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода
Поставки кофе из Бразилии в Россию в феврале этого года сократились почти вдвое в месячном выражении и в 2,6 раза в годовом - до минимума за полгода, подсчитало | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T11:38+0300
2026-03-07T11:38+0300
россия
бизнес
бразилия
рф
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_7f7594c10211aeb3a9893b28c296a8d1.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Поставки кофе из Бразилии в Россию в феврале этого года сократились почти вдвое в месячном выражении и в 2,6 раза в годовом - до минимума за полгода, подсчитало РИА Новости по данным бразильской таможенной службы. Так, за февраль экспорт кофе Бразилией в РФ составил 2,8 тысячи тонн (за 20,3 миллиона долларов) - это в 1,8 раза меньше, чем в январе, и в 2,6 раза меньше, чем в феврале годом ранее. Такие объемы стали минимальными с сентября 2025 года. Таким образом, Россия среди главных мировых покупателей бразильского кофе за месяц опустилась на 14-е с 7-го места. В топ-5 по итогам месяца вошли Германия (23,4 тысячи тонн), Италия (16,5 тысячи), США (15,7 тысячи), Бельгия (9,9 тысячи), Япония (8,3 тысячи). Всего за февраль Бразилия экспортировала 142,5 тысячи тонн кофе (на 1,03 миллиарда долларов). Это на 0,7% меньше, чем в январе, и на 17% меньше, чем годом ранее.
бразилия
рф
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b6dd15af4428926b9dde75dd19bef3bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, бразилия, рф, германия
РОССИЯ, Бизнес, БРАЗИЛИЯ, РФ, ГЕРМАНИЯ
11:38 07.03.2026
 
Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода

Поставки кофе из Бразилии в Россию в феврале сократились до минимума за полгода

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроизводство кофе на фабрике в Московской области
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Производство кофе на фабрике в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Поставки кофе из Бразилии в Россию в феврале этого года сократились почти вдвое в месячном выражении и в 2,6 раза в годовом - до минимума за полгода, подсчитало РИА Новости по данным бразильской таможенной службы.
Так, за февраль экспорт кофе Бразилией в РФ составил 2,8 тысячи тонн (за 20,3 миллиона долларов) - это в 1,8 раза меньше, чем в январе, и в 2,6 раза меньше, чем в феврале годом ранее. Такие объемы стали минимальными с сентября 2025 года.
Таким образом, Россия среди главных мировых покупателей бразильского кофе за месяц опустилась на 14-е с 7-го места. В топ-5 по итогам месяца вошли Германия (23,4 тысячи тонн), Италия (16,5 тысячи), США (15,7 тысячи), Бельгия (9,9 тысячи), Япония (8,3 тысячи).
Всего за февраль Бразилия экспортировала 142,5 тысячи тонн кофе (на 1,03 миллиарда долларов). Это на 0,7% меньше, чем в январе, и на 17% меньше, чем годом ранее.
 
РОССИЯБизнесБРАЗИЛИЯРФГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала