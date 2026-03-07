Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Представительницы России, ЮАР и КНР завоевали короны конкурса красоты БРИКС - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260307/konkurs-868116512.html
Представительницы России, ЮАР и КНР завоевали короны конкурса красоты БРИКС
Представительницы России, ЮАР и КНР завоевали короны конкурса красоты БРИКС - 07.03.2026, ПРАЙМ
Представительницы России, ЮАР и КНР завоевали короны конкурса красоты БРИКС
Россиянка Валентина Алексеева завоевала титул "Мисс БРИКС" первого международного конкурса красоты БРИКС, который завершился в Казани, передает корреспондент... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T22:36+0300
2026-03-07T22:36+0300
бизнес
общество
бразилия
китай
юар
рустам минниханов
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82890/43/828904386_0:200:3285:2048_1920x0_80_0_0_a1fa44e6c868e1c66a4c16ef07cd5220.jpg
КАЗАНЬ, 7 мар – ПРАЙМ. Россиянка Валентина Алексеева завоевала титул "Мисс БРИКС" первого международного конкурса красоты БРИКС, который завершился в Казани, передает корреспондент РИА Новости. Миссис БРИКС была признана Миллисент Холоди Тлоу (Millicent Mpholodi Tlou) из ЮАР, маленькой мисс БРИКС стала представительница Китая Думалаог Саффира Кара Гилле (Dumalaog Saffira Kara Guille). Каждая победительница получила уникальную корону, инкрустированную камнями, символизирующими страны: жемчуг (Китай), морганиты (Бразилия), бриллианты (Южная Африка, Россия), сапфиры (Индия, Шри-Ланка), турмалины (Россия, Бразилия), аквамарины (Бразилия). Короны являются переходящими символами конкурса, которые будут передаваться от победительницы к победительнице, как знак уважения, преемственности и международной дружбы. "Мы стали свидетелями торжества женской красоты и мягкой силы участниц, приехавших в Российскую Федерацию из разных уголков нашей Земли. Прекрасные конкурсантки продемонстрировали миру грацию и обаяние, творческие способности и таланты, широту души и культурный код своих стран, еще раз доказали всему миру, что красота и женщина объединяют всех нас вне зависимости от нации, религии", - сказал в приветствии к участницам глава Татарстана Рустам Минниханов. Глава республики отметил, что конкурс стал признанием в любви всем женщинам мира, символом созидания и добра, дружбы и единства, еще раз свидетельствуя об укреплении взаимопонимания и сотрудничества между государствами и народами. "Российская Федерация - это многонациональная страна, которая живет и развивается в традициях взаимопонимания, уважения и радушия. Уделяя особое внимание этому вопросу, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. И конкурс, несомненно, соответствует основным смыслам этого года", - подчеркнул Минниханов. В конкурсе приняли участие 49 представительниц 17 стран - действующие национальные победительницы авторитетных конкурсов из государств объединения БРИКС и стран-партнеров. За короны в своих возрастных категориях боролись конкурсантки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Белоруссии, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ. Фундаментальная цель конкурса заключается в создании эффективной платформы "мягкой силы", нацеленной на продвижение ключевых принципов объединения БРИКС - суверенного равенства и многополярного мироустройства. Проект призван укреплять гуманитарные связи, а также активно формировать современный и привлекательный образ России, как страны, успешно сочетающей богатое историческое наследие с динамичным развитием и открытостью к диалогу. В состав жюри конкурса вошли певец Филипп Киркоров, визажист Елена Крыгина, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифуллина, стилист Влад Лисовец, телеведущая, фотомодель, блогер Виктория Лопырева, певица Зара, актер и продюсер Игорь Жижикин, хореограф Никита Мусатов, певец Марк Тишман и другие.
https://1prime.ru/20251005/konkurs-863165148.html
бразилия
китай
юар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82890/43/828904386_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_db56b039580a77eccdc2d799981acd9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , бразилия, китай, юар, рустам минниханов, владимир путин
Бизнес, Общество , БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ, ЮАР, Рустам Минниханов, Владимир Путин
22:36 07.03.2026
 
Представительницы России, ЮАР и КНР завоевали короны конкурса красоты БРИКС

Представительницы РФ, ЮАР и КНР завоевали короны первого конкурса красоты БРИКС в Казани

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкУчастницы конкурса красоты
Участницы конкурса красоты - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Участницы конкурса красоты. Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 7 мар – ПРАЙМ. Россиянка Валентина Алексеева завоевала титул "Мисс БРИКС" первого международного конкурса красоты БРИКС, который завершился в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Миссис БРИКС была признана Миллисент Холоди Тлоу (Millicent Mpholodi Tlou) из ЮАР, маленькой мисс БРИКС стала представительница Китая Думалаог Саффира Кара Гилле (Dumalaog Saffira Kara Guille).
Каждая победительница получила уникальную корону, инкрустированную камнями, символизирующими страны: жемчуг (Китай), морганиты (Бразилия), бриллианты (Южная Африка, Россия), сапфиры (Индия, Шри-Ланка), турмалины (Россия, Бразилия), аквамарины (Бразилия). Короны являются переходящими символами конкурса, которые будут передаваться от победительницы к победительнице, как знак уважения, преемственности и международной дружбы.
"Мы стали свидетелями торжества женской красоты и мягкой силы участниц, приехавших в Российскую Федерацию из разных уголков нашей Земли. Прекрасные конкурсантки продемонстрировали миру грацию и обаяние, творческие способности и таланты, широту души и культурный код своих стран, еще раз доказали всему миру, что красота и женщина объединяют всех нас вне зависимости от нации, религии", - сказал в приветствии к участницам глава Татарстана Рустам Минниханов.
#Конкурс Туристический бренд России
Стала известна победительница конкурса "Мисс Россия — 2025"
5 октября 2025, 03:48
Глава республики отметил, что конкурс стал признанием в любви всем женщинам мира, символом созидания и добра, дружбы и единства, еще раз свидетельствуя об укреплении взаимопонимания и сотрудничества между государствами и народами.
"Российская Федерация - это многонациональная страна, которая живет и развивается в традициях взаимопонимания, уважения и радушия. Уделяя особое внимание этому вопросу, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. И конкурс, несомненно, соответствует основным смыслам этого года", - подчеркнул Минниханов.
В конкурсе приняли участие 49 представительниц 17 стран - действующие национальные победительницы авторитетных конкурсов из государств объединения БРИКС и стран-партнеров. За короны в своих возрастных категориях боролись конкурсантки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Белоруссии, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ.
Фундаментальная цель конкурса заключается в создании эффективной платформы "мягкой силы", нацеленной на продвижение ключевых принципов объединения БРИКС - суверенного равенства и многополярного мироустройства. Проект призван укреплять гуманитарные связи, а также активно формировать современный и привлекательный образ России, как страны, успешно сочетающей богатое историческое наследие с динамичным развитием и открытостью к диалогу.
В состав жюри конкурса вошли певец Филипп Киркоров, визажист Елена Крыгина, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифуллина, стилист Влад Лисовец, телеведущая, фотомодель, блогер Виктория Лопырева, певица Зара, актер и продюсер Игорь Жижикин, хореограф Никита Мусатов, певец Марк Тишман и другие.
 
БизнесОбществоБРАЗИЛИЯКИТАЙЮАРРустам МиннихановВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала