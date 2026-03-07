https://1prime.ru/20260307/konkurs-868116512.html

Представительницы России, ЮАР и КНР завоевали короны конкурса красоты БРИКС

КАЗАНЬ, 7 мар – ПРАЙМ. Россиянка Валентина Алексеева завоевала титул "Мисс БРИКС" первого международного конкурса красоты БРИКС, который завершился в Казани, передает корреспондент РИА Новости. Миссис БРИКС была признана Миллисент Холоди Тлоу (Millicent Mpholodi Tlou) из ЮАР, маленькой мисс БРИКС стала представительница Китая Думалаог Саффира Кара Гилле (Dumalaog Saffira Kara Guille). Каждая победительница получила уникальную корону, инкрустированную камнями, символизирующими страны: жемчуг (Китай), морганиты (Бразилия), бриллианты (Южная Африка, Россия), сапфиры (Индия, Шри-Ланка), турмалины (Россия, Бразилия), аквамарины (Бразилия). Короны являются переходящими символами конкурса, которые будут передаваться от победительницы к победительнице, как знак уважения, преемственности и международной дружбы. "Мы стали свидетелями торжества женской красоты и мягкой силы участниц, приехавших в Российскую Федерацию из разных уголков нашей Земли. Прекрасные конкурсантки продемонстрировали миру грацию и обаяние, творческие способности и таланты, широту души и культурный код своих стран, еще раз доказали всему миру, что красота и женщина объединяют всех нас вне зависимости от нации, религии", - сказал в приветствии к участницам глава Татарстана Рустам Минниханов. Глава республики отметил, что конкурс стал признанием в любви всем женщинам мира, символом созидания и добра, дружбы и единства, еще раз свидетельствуя об укреплении взаимопонимания и сотрудничества между государствами и народами. "Российская Федерация - это многонациональная страна, которая живет и развивается в традициях взаимопонимания, уважения и радушия. Уделяя особое внимание этому вопросу, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. И конкурс, несомненно, соответствует основным смыслам этого года", - подчеркнул Минниханов. В конкурсе приняли участие 49 представительниц 17 стран - действующие национальные победительницы авторитетных конкурсов из государств объединения БРИКС и стран-партнеров. За короны в своих возрастных категориях боролись конкурсантки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Белоруссии, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ. Фундаментальная цель конкурса заключается в создании эффективной платформы "мягкой силы", нацеленной на продвижение ключевых принципов объединения БРИКС - суверенного равенства и многополярного мироустройства. Проект призван укреплять гуманитарные связи, а также активно формировать современный и привлекательный образ России, как страны, успешно сочетающей богатое историческое наследие с динамичным развитием и открытостью к диалогу. В состав жюри конкурса вошли певец Филипп Киркоров, визажист Елена Крыгина, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифуллина, стилист Влад Лисовец, телеведущая, фотомодель, блогер Виктория Лопырева, певица Зара, актер и продюсер Игорь Жижикин, хореограф Никита Мусатов, певец Марк Тишман и другие.

