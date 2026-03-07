Представительницы России, ЮАР и КНР завоевали короны конкурса красоты БРИКС
Представительницы РФ, ЮАР и КНР завоевали короны первого конкурса красоты БРИКС в Казани
Участницы конкурса красоты. Архивное фото
КАЗАНЬ, 7 мар – ПРАЙМ. Россиянка Валентина Алексеева завоевала титул "Мисс БРИКС" первого международного конкурса красоты БРИКС, который завершился в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Каждая победительница получила уникальную корону, инкрустированную камнями, символизирующими страны: жемчуг (Китай), морганиты (Бразилия), бриллианты (Южная Африка, Россия), сапфиры (Индия, Шри-Ланка), турмалины (Россия, Бразилия), аквамарины (Бразилия). Короны являются переходящими символами конкурса, которые будут передаваться от победительницы к победительнице, как знак уважения, преемственности и международной дружбы.
"Мы стали свидетелями торжества женской красоты и мягкой силы участниц, приехавших в Российскую Федерацию из разных уголков нашей Земли. Прекрасные конкурсантки продемонстрировали миру грацию и обаяние, творческие способности и таланты, широту души и культурный код своих стран, еще раз доказали всему миру, что красота и женщина объединяют всех нас вне зависимости от нации, религии", - сказал в приветствии к участницам глава Татарстана Рустам Минниханов.
Глава республики отметил, что конкурс стал признанием в любви всем женщинам мира, символом созидания и добра, дружбы и единства, еще раз свидетельствуя об укреплении взаимопонимания и сотрудничества между государствами и народами.
"Российская Федерация - это многонациональная страна, которая живет и развивается в традициях взаимопонимания, уважения и радушия. Уделяя особое внимание этому вопросу, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. И конкурс, несомненно, соответствует основным смыслам этого года", - подчеркнул Минниханов.
В конкурсе приняли участие 49 представительниц 17 стран - действующие национальные победительницы авторитетных конкурсов из государств объединения БРИКС и стран-партнеров. За короны в своих возрастных категориях боролись конкурсантки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Белоруссии, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ.
Фундаментальная цель конкурса заключается в создании эффективной платформы "мягкой силы", нацеленной на продвижение ключевых принципов объединения БРИКС - суверенного равенства и многополярного мироустройства. Проект призван укреплять гуманитарные связи, а также активно формировать современный и привлекательный образ России, как страны, успешно сочетающей богатое историческое наследие с динамичным развитием и открытостью к диалогу.
В состав жюри конкурса вошли певец Филипп Киркоров, визажист Елена Крыгина, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифуллина, стилист Влад Лисовец, телеведущая, фотомодель, блогер Виктория Лопырева, певица Зара, актер и продюсер Игорь Жижикин, хореограф Никита Мусатов, певец Марк Тишман и другие.