Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сумасшедшие". Заявление Кремля о ядерном оружии в Финляндии напугало Запад - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260307/kreml-868104394.html
"Сумасшедшие". Заявление Кремля о ядерном оружии в Финляндии напугало Запад
"Сумасшедшие". Заявление Кремля о ядерном оружии в Финляндии напугало Запад - 07.03.2026, ПРАЙМ
"Сумасшедшие". Заявление Кремля о ядерном оружии в Финляндии напугало Запад
Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что размещение ядерного оружия в Финляндии представляет... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T10:45+0300
2026-03-07T10:45+0300
финляндия
запад
москва
дмитрий песков
le figaro
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что размещение ядерного оружия в Финляндии представляет собой угрозу для Москвы. "Какой смысл размещать ядерное оружие в Финляндии? Это справедливо злит русских... эти финны — сумасшедшие", — отметил JIHEM9246."Мы знаем, что у финнов глубоко укоренились антироссийские настроения. Россия права, внимательно следя за ситуацией и предпринимая необходимые меры для противодействия угрозе и, в случае необходимости, окончательного вмешательства", — высказался Canquoёlle."Со стороны НАТО крайне неразумно обострять ядерную проблему и угрожать России", — подчеркнул Perceval."Финляндия и НАТО играют в опасную игру!" — написал vivino."Ещё совсем недавно всё было хорошо, русские и финны торговали. Теперь НАТО демонстрирует свою силу, хочет разместить ракеты всё ближе к России и продвигается на восток. Всё это очень плохо", — подытожил Un hussar.В четверг министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что правительство предлагает разрешить импорт и хранение ядерных вооружений на территории страны в случае, если это связано с оборонными потребностями Финляндии; в других ситуациях это останется под запретом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что планы Хельсинки снять запрет на размещение ядерного вооружения могут сделать Финляндию более уязвимой и обострить напряженность в Европе.
https://1prime.ru/20260306/rossiya-868096704.html
https://1prime.ru/20260306/finlyandiya-868088770.html
https://1prime.ru/20260228/finlyandiya-867900392.html
финляндия
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bf4eac90e695a6d54fb147196803e658.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, запад, москва, дмитрий песков, le figaro, нато
ФИНЛЯНДИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, Дмитрий Песков, Le Figaro, НАТО
10:45 07.03.2026
 

"Сумасшедшие". Заявление Кремля о ядерном оружии в Финляндии напугало Запад

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что размещение ядерного оружия в Финляндии представляет собой угрозу для Москвы.
"Какой смысл размещать ядерное оружие в Финляндии? Это справедливо злит русских... эти финны — сумасшедшие", — отметил JIHEM9246.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
"Россия вынуждена начать". В Финляндии сделали заявление о ядерном оружии
Вчера, 23:02
"Мы знаем, что у финнов глубоко укоренились антироссийские настроения. Россия права, внимательно следя за ситуацией и предпринимая необходимые меры для противодействия угрозе и, в случае необходимости, окончательного вмешательства", — высказался Canquoёlle.
"Со стороны НАТО крайне неразумно обострять ядерную проблему и угрожать России", — подчеркнул Perceval.
"Финляндия и НАТО играют в опасную игру!" — написал vivino.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Минобороны Финляндии сделало дерзкое заявление о России
Вчера, 17:40
"Ещё совсем недавно всё было хорошо, русские и финны торговали. Теперь НАТО демонстрирует свою силу, хочет разместить ракеты всё ближе к России и продвигается на восток. Всё это очень плохо", — подытожил Un hussar.
В четверг министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что правительство предлагает разрешить импорт и хранение ядерных вооружений на территории страны в случае, если это связано с оборонными потребностями Финляндии; в других ситуациях это останется под запретом.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что планы Хельсинки снять запрет на размещение ядерного вооружения могут сделать Финляндию более уязвимой и обострить напряженность в Европе.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
"Четкий сигнал". Ситуация на границе с Россией всполошила Финляндию
28 февраля, 16:48
 
ФИНЛЯНДИЯЗАПАДМОСКВАДмитрий ПесковLe FigaroНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала