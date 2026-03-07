https://1prime.ru/20260307/kreml-868104394.html

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что размещение ядерного оружия в Финляндии представляет собой угрозу для Москвы. "Какой смысл размещать ядерное оружие в Финляндии? Это справедливо злит русских... эти финны — сумасшедшие", — отметил JIHEM9246."Мы знаем, что у финнов глубоко укоренились антироссийские настроения. Россия права, внимательно следя за ситуацией и предпринимая необходимые меры для противодействия угрозе и, в случае необходимости, окончательного вмешательства", — высказался Canquoёlle."Со стороны НАТО крайне неразумно обострять ядерную проблему и угрожать России", — подчеркнул Perceval."Финляндия и НАТО играют в опасную игру!" — написал vivino."Ещё совсем недавно всё было хорошо, русские и финны торговали. Теперь НАТО демонстрирует свою силу, хочет разместить ракеты всё ближе к России и продвигается на восток. Всё это очень плохо", — подытожил Un hussar.В четверг министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что правительство предлагает разрешить импорт и хранение ядерных вооружений на территории страны в случае, если это связано с оборонными потребностями Финляндии; в других ситуациях это останется под запретом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что планы Хельсинки снять запрет на размещение ядерного вооружения могут сделать Финляндию более уязвимой и обострить напряженность в Европе.

