Более девяти тысяч пассажиров планируют вернуть из ОАЭ и Омана 7 марта
Более девяти тысяч пассажиров планируют вернуть из ОАЭ и Омана 7 марта - 07.03.2026, ПРАЙМ
Более девяти тысяч пассажиров планируют вернуть из ОАЭ и Омана 7 марта
Российские и зарубежные авиакомпании планируют 7 марта перевезти в Россию из ОАЭ и Омана 9,2 тысячи пассажиров на 43 рейсах, сообщили в Минтрансе РФ. | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T11:44+0300
2026-03-07T11:44+0300
2026-03-07T11:44+0300
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Российские и зарубежные авиакомпании планируют 7 марта перевезти в Россию из ОАЭ и Омана 9,2 тысячи пассажиров на 43 рейсах, сообщили в Минтрансе РФ. "Сегодня из ОАЭ и Омана планируется перевезти 9,2 тыс. пассажиров на 43 рейсах", - говорится в сообщении.
Более девяти тысяч пассажиров планируют вернуть из ОАЭ и Омана 7 марта
