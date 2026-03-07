Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более девяти тысяч пассажиров планируют вернуть из ОАЭ и Омана 7 марта - 07.03.2026, ПРАЙМ
Более девяти тысяч пассажиров планируют вернуть из ОАЭ и Омана 7 марта
Более девяти тысяч пассажиров планируют вернуть из ОАЭ и Омана 7 марта - 07.03.2026, ПРАЙМ
Более девяти тысяч пассажиров планируют вернуть из ОАЭ и Омана 7 марта
Российские и зарубежные авиакомпании планируют 7 марта перевезти в Россию из ОАЭ и Омана 9,2 тысячи пассажиров на 43 рейсах, сообщили в Минтрансе РФ. | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T11:44+0300
2026-03-07T11:44+0300
бизнес
россия
оаэ
оман
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865907810_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_9e04f93edb72ea1422ed0c8e9158c990.jpg
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Российские и зарубежные авиакомпании планируют 7 марта перевезти в Россию из ОАЭ и Омана 9,2 тысячи пассажиров на 43 рейсах, сообщили в Минтрансе РФ. &quot;Сегодня из ОАЭ и Омана планируется перевезти 9,2 тыс. пассажиров на 43 рейсах&quot;, - говорится в сообщении.
оаэ
оман
рф
бизнес, россия, оаэ, оман, рф
Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, ОМАН, РФ
11:44 07.03.2026
 
Более девяти тысяч пассажиров планируют вернуть из ОАЭ и Омана 7 марта

Авиакомпании планируют 7 марта перевезти в РФ из ОАЭ и Омана 9,2 тыс пассажиров

© РИА Новости . Максим Блинов
Самолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Самолет Airbus A320. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Российские и зарубежные авиакомпании планируют 7 марта перевезти в Россию из ОАЭ и Омана 9,2 тысячи пассажиров на 43 рейсах, сообщили в Минтрансе РФ.

"Сегодня из ОАЭ и Омана планируется перевезти 9,2 тыс. пассажиров на 43 рейсах", - говорится в сообщении.

 
