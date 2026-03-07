https://1prime.ru/20260307/megafon-868113863.html

"Мегафон" не ограничивал связь и интернет абонентам в Москве

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Сеть "Мегафона" в Москве работает стабильно, ограничений со стороны оператора связи нет, сообщили РИА Новости в компании. В субботу москвичи стали жаловаться на плохую связь и мобильный интернет в центре города, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф". "Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет", - прокомментировали в компании. РИА Новости также направило запросы в МТС, Т2 и "Билайн".

