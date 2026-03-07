Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мегафон" не ограничивал связь и интернет абонентам в Москве - 07.03.2026
"Мегафон" не ограничивал связь и интернет абонентам в Москве
"Мегафон" не ограничивал связь и интернет абонентам в Москве - 07.03.2026, ПРАЙМ
"Мегафон" не ограничивал связь и интернет абонентам в Москве
Сеть "Мегафона" в Москве работает стабильно, ограничений со стороны оператора связи нет, сообщили РИА Новости в компании. | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T20:57+0300
2026-03-07T20:57+0300
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Сеть "Мегафона" в Москве работает стабильно, ограничений со стороны оператора связи нет, сообщили РИА Новости в компании. В субботу москвичи стали жаловаться на плохую связь и мобильный интернет в центре города, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф". "Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет", - прокомментировали в компании. РИА Новости также направило запросы в МТС, Т2 и "Билайн".
20:57 07.03.2026
 
"Мегафон" не ограничивал связь и интернет абонентам в Москве

Сеть "Мегафона" в Москве работает стабильно и ограничений со стороны оператора нет

Офис компании "Мегафон" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Сеть "Мегафона" в Москве работает стабильно, ограничений со стороны оператора связи нет, сообщили РИА Новости в компании.
В субботу москвичи стали жаловаться на плохую связь и мобильный интернет в центре города, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф".
"Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет", - прокомментировали в компании.
РИА Новости также направило запросы в МТС, Т2 и "Билайн".
МТС сделал бесплатными все звонки для абонентов на Ближнем Востоке
1 марта, 19:40
