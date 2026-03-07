https://1prime.ru/20260307/mintrans-868106599.html
Авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока
2026-03-07T11:43+0300
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно из-за сохранения ограничений, сообщили в Минтрансе РФ. "Ограничения на использование воздушного пространства сохраняются, в связи с чем российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно. До конца марта отменены рейсы в аэропорты ОАЭ авиакомпании "Аэрофлот" (с 12 марта) и "Победы" (с 9 марта)", - говорится в сообщении.
