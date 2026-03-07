Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока - 07.03.2026, ПРАЙМ
Авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока
2026-03-07T11:43+0300
2026-03-07T11:43+0300
бизнес
россия
ближний восток
рф
оаэ
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/38/763163836_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5d95da8f6aa6550154c07d19fd2dd836.jpg
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно из-за сохранения ограничений, сообщили в Минтрансе РФ. &quot;Ограничения на использование воздушного пространства сохраняются, в связи с чем российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно. До конца марта отменены рейсы в аэропорты ОАЭ авиакомпании &quot;Аэрофлот&quot; (с 12 марта) и &quot;Победы&quot; (с 9 марта)&quot;, - говорится в сообщении.
ближний восток
рф
оаэ
ПРАЙМ
бизнес, россия, ближний восток, рф, оаэ, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ, ОАЭ, Аэрофлот
11:43 07.03.2026
 
Авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока

© fotolia.com / Fernando SoaresПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
© fotolia.com / Fernando Soares
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно из-за сохранения ограничений, сообщили в Минтрансе РФ.

"Ограничения на использование воздушного пространства сохраняются, в связи с чем российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно. До конца марта отменены рейсы в аэропорты ОАЭ авиакомпании "Аэрофлот" (с 12 марта) и "Победы" (с 9 марта)", - говорится в сообщении.

 
БизнесРОССИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКРФОАЭАэрофлот
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
