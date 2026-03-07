https://1prime.ru/20260307/moshenniki-868087532.html

Мошенники активизировались к 8 марта: в цветах кроются сюрпризы

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. О распространенных мошеннических схемах обмана граждан в преддверии 8 марта рассказал агентству “Прайм” председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.Перед 8 Марта праздничная суета становится удобной маской для старых схем обмана, которые каждый год получают новый повод и новую упаковку, предупредил он.“Самый частый сценарий строится вокруг доставки букета или подарка. Человеку звонят или пишут от имени курьера, сообщают о заказе, а потом просят назвать код из СМС якобы для подтверждения вручения или уточнения адреса. На практике такой код может открыть доступ к банковскому приложению, личному кабинету или переводу денег”, - предупредил он.По той же логике работают сообщения о выигрыше косметики, украшения или сертификата, где под видом оплаты доставки у человека выманивают данные карты и деньги. Отдельную опасность создают фальшивые страницы магазинов с цветами и подарками по ценам заметно ниже обычных, после оплаты покупатель остается без товара и без средств.“С юридической точки зрения здесь могут усматриваться признаки мошенничества по статье 159 УК РФ, мошенничества с использованием электронных средств платежа по статье 159.3 УК РФ, а при незаконном входе в аккаунт или личный кабинет также признаки неправомерного доступа к компьютерной информации по статье 272 УК РФ”, - рассказал Сергей Гаврилов.По его словам, самый опасный момент наступает тогда, когда человек сам сообщает код, переходит по присланной ссылке или вводит реквизиты на поддельной странице оплаты. После этого возможны списания со счета, захват учетной записи и оформление займа на чужое имя.Поэтому перед праздником следует относиться с повышенным вниманием к любому внезапному сообщению о букете, сюрпризе или срочной оплате доставки. Если деньги уже списаны или код уже передан, нужно сразу связаться с банком, зафиксировать переписку, номера телефонов, ссылки, чеки и скриншоты, после чего обратиться в полицию. С 1 января 2026 года банки проверяют переводы уже по 12 признакам мошеннических операций, что дает дополнительный шанс остановить подозрительное списание, пока деньги еще не ушли дальше по цепочке, заключил эксперт.

