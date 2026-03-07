https://1prime.ru/20260307/moshenniki-868101263.html

Мошенники пытались дозвониться россиянке почти 3,5 тысячи раз в день

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мошенники пытались дозвониться россиянке почти 3,5 тысячи раз, в среднем ей поступало 18 звонков в день, а большая часть пришлась на первую неделю весны, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник". "Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Москве: человеку позвонили 3 442 раза… В среднем россиянке поступало 18 звонков в день, а большая их часть (53%) пришлась на первую неделю весны со 2 по 7 марта", - сообщили они. По словам аналитиков, нежелательные звонки абоненту стали поступать со второй половины февраля, и их количество стало увеличиваться с приближением праздника. Злоумышленники активно использовали праздничную атмосферу: звонки поступали от курьеров с доставкой подарков-сюрпризов, а также с предложениями купить какой-либо товар по "специальной цене" или с большой скидкой. "Важно помнить, что сотрудники каких-либо коммерческих организаций не занимаются продажей товаров по телефону, а курьеры не спрашивают коды для выдачи подарков… В случае если вы всё же стали жертвой обмана, оперативно обратитесь в правоохранительные органы для решения проблемы", - напомнили в сервисе.

