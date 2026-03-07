Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники обманывают россиян с путевками в детские лагеря на каникулы - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260307/moshenniki-868102820.html
Мошенники обманывают россиян с путевками в детские лагеря на каникулы
Мошенники обманывают россиян с путевками в детские лагеря на каникулы - 07.03.2026, ПРАЙМ
Мошенники обманывают россиян с путевками в детские лагеря на каникулы
Мошенники начали раздавать путевки в детские лагеря на весенние каникулы, после сбора денег страница удаляется, а связь с "организаторами" прерывается,... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T07:16+0300
2026-03-07T07:38+0300
бизнес
туризм
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868102820.jpg?1772858283
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали раздавать путевки в детские лагеря на весенние каникулы, после сбора денег страница удаляется, а связь с "организаторами" прерывается, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. Целевая группа этих мошеннических схем - это родители школьников, планирующие досуг детей на весенние каникулы. Схема актуальна для марта, поскольку у школьников в этом период весенние каникулы, поэтому родители активно ищут варианты для отдыха своих детей. "Описание схемы: играя на желании родителей занять ребенка на каникулах и страхе, что "все места разберут", мошенники создают сайты-однодневки и сообщества в соцсетях, предлагающие путевки в детские лагеря, запись на интересные мастер-классы или в новые кружки", - рассказали в "Мошеловке". "Для бронирования места требуется 100% предоплата. После сбора денег страница удаляется, а связь с "организаторами" прерывается", - предупредили там. В "Мошеловке" советуют искать лагеря и кружки через официальные сайты образовательных учреждений или крупные городские порталы досуга. Там также рекомендуют оплачивать путевки и занятия через официальные расчетные счета, а не переводом частному лицу. "Посетите пробное занятие или день открытых дверей перед тем, как платить за абонемент", - заключили там.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, общество
Бизнес, Туризм, Общество
07:16 07.03.2026 (обновлено: 07:38 07.03.2026)
 
Мошенники обманывают россиян с путевками в детские лагеря на каникулы

"Мошеловка": мошенники выманивают деньги на путевки в детские лагеря на весенние каникулы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали раздавать путевки в детские лагеря на весенние каникулы, после сбора денег страница удаляется, а связь с "организаторами" прерывается, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Целевая группа этих мошеннических схем - это родители школьников, планирующие досуг детей на весенние каникулы. Схема актуальна для марта, поскольку у школьников в этом период весенние каникулы, поэтому родители активно ищут варианты для отдыха своих детей.
"Описание схемы: играя на желании родителей занять ребенка на каникулах и страхе, что "все места разберут", мошенники создают сайты-однодневки и сообщества в соцсетях, предлагающие путевки в детские лагеря, запись на интересные мастер-классы или в новые кружки", - рассказали в "Мошеловке".
"Для бронирования места требуется 100% предоплата. После сбора денег страница удаляется, а связь с "организаторами" прерывается", - предупредили там.
В "Мошеловке" советуют искать лагеря и кружки через официальные сайты образовательных учреждений или крупные городские порталы досуга. Там также рекомендуют оплачивать путевки и занятия через официальные расчетные счета, а не переводом частному лицу.
"Посетите пробное занятие или день открытых дверей перед тем, как платить за абонемент", - заключили там.
 
БизнесТуризмОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала