Эксперт рассказала, как избежать обмана мошенниками

ТИРАСПОЛЬ, 7 мар – ПРАЙМ. Кодовое слово в общении с родственниками поможет избежать обмана мошенниками, считает старший преподаватель кафедры психологии Приднестровского госуниверситета Елена Чумейка. Ранее в МВД ПМР сообщали о случаях мошенничества, когда жителям Приднестровья поступали телефонные звонки, в ходе которых злоумышленники придерживались легенды: родственник попал в ДТП, нужна большая сумма денег. "Какой-то код надо придумать. О том, что вот если что-то случилось действительно, вот такое-то слово будет у вас кодовым. Это может быть слово даже какое-то абсурдное, и оно лучше запомнится. Да, будет лучше работать", - сказала Чумейка в эфире телеканала "Первый Приднестровский".Эксперт обратила внимание на то, что в Приднестровье чаще всего в ловушку мошенников попадают пожилые люди, которые не могут адекватно и быстро реагировать на различные кризисные ситуации. "Снижены когнитивные функции. Когнитивная функция — это память, внимание, мышление, в том числе и критическое мышление. То есть у нас оно ослабевает с возрастом, и нам уже сложнее критично воспринимать эту ситуацию. Эмоциональная сфера, она тоже претерпевает изменения. Нам уже сложнее контролировать свои эмоции", - отметила Чумейка. Ранее исполняющий обязанности главы МВД ПМР Андрей Барабаш сообщил, что за 2025 год в Приднестровье было зарегистрировано 99 преступлений по факту мошенничества, из них 72 раскрыто.

