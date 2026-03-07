Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала, как избежать обмана мошенниками - 07.03.2026
Эксперт рассказала, как избежать обмана мошенниками
ТИРАСПОЛЬ, 7 мар – ПРАЙМ. Кодовое слово в общении с родственниками поможет избежать обмана мошенниками, считает старший преподаватель кафедры психологии Приднестровского госуниверситета Елена Чумейка. Ранее в МВД ПМР сообщали о случаях мошенничества, когда жителям Приднестровья поступали телефонные звонки, в ходе которых злоумышленники придерживались легенды: родственник попал в ДТП, нужна большая сумма денег. &quot;Какой-то код надо придумать. О том, что вот если что-то случилось действительно, вот такое-то слово будет у вас кодовым. Это может быть слово даже какое-то абсурдное, и оно лучше запомнится. Да, будет лучше работать&quot;, - сказала Чумейка в эфире телеканала &quot;Первый Приднестровский&quot;.Эксперт обратила внимание на то, что в Приднестровье чаще всего в ловушку мошенников попадают пожилые люди, которые не могут адекватно и быстро реагировать на различные кризисные ситуации. "Снижены когнитивные функции. Когнитивная функция — это память, внимание, мышление, в том числе и критическое мышление. То есть у нас оно ослабевает с возрастом, и нам уже сложнее критично воспринимать эту ситуацию. Эмоциональная сфера, она тоже претерпевает изменения. Нам уже сложнее контролировать свои эмоции", - отметила Чумейка. Ранее исполняющий обязанности главы МВД ПМР Андрей Барабаш сообщил, что за 2025 год в Приднестровье было зарегистрировано 99 преступлений по факту мошенничества, из них 72 раскрыто.
10:45 07.03.2026
 
Эксперт рассказала, как избежать обмана мошенниками

Кодовое слово в общении с родственниками поможет избежать обмана мошенниками

ТИРАСПОЛЬ, 7 мар – ПРАЙМ. Кодовое слово в общении с родственниками поможет избежать обмана мошенниками, считает старший преподаватель кафедры психологии Приднестровского госуниверситета Елена Чумейка.
Ранее в МВД ПМР сообщали о случаях мошенничества, когда жителям Приднестровья поступали телефонные звонки, в ходе которых злоумышленники придерживались легенды: родственник попал в ДТП, нужна большая сумма денег.

"Какой-то код надо придумать. О том, что вот если что-то случилось действительно, вот такое-то слово будет у вас кодовым. Это может быть слово даже какое-то абсурдное, и оно лучше запомнится. Да, будет лучше работать", - сказала Чумейка в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

Эксперт обратила внимание на то, что в Приднестровье чаще всего в ловушку мошенников попадают пожилые люди, которые не могут адекватно и быстро реагировать на различные кризисные ситуации.
"Снижены когнитивные функции. Когнитивная функция — это память, внимание, мышление, в том числе и критическое мышление. То есть у нас оно ослабевает с возрастом, и нам уже сложнее критично воспринимать эту ситуацию. Эмоциональная сфера, она тоже претерпевает изменения. Нам уже сложнее контролировать свои эмоции", - отметила Чумейка.
Ранее исполняющий обязанности главы МВД ПМР Андрей Барабаш сообщил, что за 2025 год в Приднестровье было зарегистрировано 99 преступлений по факту мошенничества, из них 72 раскрыто.
 
