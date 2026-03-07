https://1prime.ru/20260307/moskva-868103441.html

В Москве выписали более 15,2 миллиона штрафов за превышение скорости

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Более 15,2 миллиона штрафов за превышение скорости выписали водителям по городским камерам в Москве в 2025 году, свидетельствуют статистические данные Госавтоинспекции, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, в 2025 году столичным водителям выписали по камерам более 15,2 миллиона штрафов за превышение скорости, из которых почти 14,9 миллиона штрафов за превышение на величину от 20 до 40 километров в час, более 117 тысяч - за превышение на величину от 40 до 60 километров в час, более 10,5 тысяч - за превышение на величину от 60 до 80 километров в час, а также 1,4 тысячи - за превышение скорости более чем на 80 километров в час. При этом за повторное превышение скорости столичным водителям назначили более 232 тысяч штрафов.

