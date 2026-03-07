Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
07.03.2026
Нефтяная компания ADNOC в ОАЭ работает в штатном режиме
Нефтяная компания ADNOC в ОАЭ работает в штатном режиме
Нефтяная компания ADNOC в ОАЭ работает в штатном режиме
2026-03-07T21:44+0300
2026-03-07T21:44+0300
ДОХА, 7 мар - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания эмирата ОАЭ Абу-Даби ADNOC продолжает работать в прежнем режиме на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе, используя другие экспортные варианты, дочерние компании принимают решения по ситуации самостоятельно, говорится в сообщении ADNOC. "Компания ADNOC подтверждает, что ее деятельность продолжается в обычном режиме, несмотря на текущие региональные события. Компания... тесно сотрудничает с соответствующими органами для обеспечения безопасности своего персонала, активов и операций", - отмечается в сообщении. При этом ADNOC уточнила, что в свете сложившейся ситуации, которая влияет на судоходство через Ормузский пролив, "дочерние компании ADNOC оценивают ситуацию по каждому продукту и процессу в отдельности". "ADNOC продолжает использовать свои экспортные мощности, не проходящие через пролив, а также свои международные складские помещения, чтобы обеспечить непрерывность поставок на мировые рынки", - сказано в сообщении компании.
21:44 07.03.2026
 
Нефтяная компания ADNOC в ОАЭ работает в штатном режиме

ADNOC в ОАЭ продолжает работать в прежнем режиме на фоне проблем в Ормузском проливе

© fotolia.com / EdelweissНефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Нефтяные насосы. Архивное фото
© fotolia.com / Edelweiss
ДОХА, 7 мар - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания эмирата ОАЭ Абу-Даби ADNOC продолжает работать в прежнем режиме на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе, используя другие экспортные варианты, дочерние компании принимают решения по ситуации самостоятельно, говорится в сообщении ADNOC.
"Компания ADNOC подтверждает, что ее деятельность продолжается в обычном режиме, несмотря на текущие региональные события. Компания... тесно сотрудничает с соответствующими органами для обеспечения безопасности своего персонала, активов и операций", - отмечается в сообщении.
При этом ADNOC уточнила, что в свете сложившейся ситуации, которая влияет на судоходство через Ормузский пролив, "дочерние компании ADNOC оценивают ситуацию по каждому продукту и процессу в отдельности".
"ADNOC продолжает использовать свои экспортные мощности, не проходящие через пролив, а также свои международные складские помещения, чтобы обеспечить непрерывность поставок на мировые рынки", - сказано в сообщении компании.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Аналитик рассказал о росте сроков задержки грузов из порта ОАЭ Джабаль Али
5 марта, 15:46
 
Энергетика
 
 
