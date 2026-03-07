https://1prime.ru/20260307/ohrana-868098991.html

Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно с неустановленным флагом

Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно с неустановленным флагом

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом, оно подозревается в отсутствии гражданства, передает агентство Рейтер со ссылкой на ведомство. С опорой на данные трекинг-сервиса Marine Traffic агентство указывает, что Caffa - 96-метровое грузовое судно. "Береговая охрана взяла под контроль судно с неустановленным флагом, которое, следовательно, подозревается в том, что является судном без гражданства", - цитирует агентство заявление береговой охраны. Ведомство ведет расследование инцидента на предмет возможного нарушения морского права.

