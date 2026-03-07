Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно с неустановленным флагом - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260307/ohrana-868098991.html
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно с неустановленным флагом
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно с неустановленным флагом - 07.03.2026, ПРАЙМ
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно с неустановленным флагом
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом, оно подозревается в отсутствии гражданства, передает агентство Рейтер со... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T01:23+0300
2026-03-07T01:23+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
швеция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868098991.jpg?1772835782
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом, оно подозревается в отсутствии гражданства, передает агентство Рейтер со ссылкой на ведомство. С опорой на данные трекинг-сервиса Marine Traffic агентство указывает, что Caffa - 96-метровое грузовое судно. "Береговая охрана взяла под контроль судно с неустановленным флагом, которое, следовательно, подозревается в том, что является судном без гражданства", - цитирует агентство заявление береговой охраны. Ведомство ведет расследование инцидента на предмет возможного нарушения морского права.
швеция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, швеция
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ШВЕЦИЯ
01:23 07.03.2026
 
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно с неустановленным флагом

Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом, оно подозревается в отсутствии гражданства, передает агентство Рейтер со ссылкой на ведомство.
С опорой на данные трекинг-сервиса Marine Traffic агентство указывает, что Caffa - 96-метровое грузовое судно.
"Береговая охрана взяла под контроль судно с неустановленным флагом, которое, следовательно, подозревается в том, что является судном без гражданства", - цитирует агентство заявление береговой охраны.
Ведомство ведет расследование инцидента на предмет возможного нарушения морского права.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаШВЕЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала