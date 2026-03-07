https://1prime.ru/20260307/ohrana-868098991.html
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно с неустановленным флагом
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно с неустановленным флагом - 07.03.2026, ПРАЙМ
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно с неустановленным флагом
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом, оно подозревается в отсутствии гражданства, передает агентство Рейтер со... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T01:23+0300
2026-03-07T01:23+0300
2026-03-07T01:23+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
швеция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868098991.jpg?1772835782
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом, оно подозревается в отсутствии гражданства, передает агентство Рейтер со ссылкой на ведомство.
С опорой на данные трекинг-сервиса Marine Traffic агентство указывает, что Caffa - 96-метровое грузовое судно.
"Береговая охрана взяла под контроль судно с неустановленным флагом, которое, следовательно, подозревается в том, что является судном без гражданства", - цитирует агентство заявление береговой охраны.
Ведомство ведет расследование инцидента на предмет возможного нарушения морского права.
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, швеция
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ШВЕЦИЯ
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно с неустановленным флагом
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом, оно подозревается в отсутствии гражданства, передает агентство Рейтер со ссылкой на ведомство.
С опорой на данные трекинг-сервиса Marine Traffic агентство указывает, что Caffa - 96-метровое грузовое судно.
"Береговая охрана взяла под контроль судно с неустановленным флагом, которое, следовательно, подозревается в том, что является судном без гражданства", - цитирует агентство заявление береговой охраны.
Ведомство ведет расследование инцидента на предмет возможного нарушения морского права.