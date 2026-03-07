Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-07T10:48+0300
2026-03-07T10:48+0300
бизнес, финансы, общество , евгений уфимцев, минздрав, всс, омс
Бизнес, Финансы, Общество , Евгений Уфимцев, Минздрав, ВСС, ОМС
10:48 07.03.2026
 
Россиянам напомнили о праве проверить качество полученного лечения по ОМС

Глава ВСС Уфимцев: россияне могут инициировать экспертизу своих медуслуг по ОМС

© РИА Новости . Илья ПиталевМедицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики
Медицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Медицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россияне, которые по каким-то причинам не довольны качеством полученных медицинских услуг по ОМС, могут инициировать экспертизу своего лечения, для этого достаточно пожаловаться в страховую компанию, которая выдала им полис, рассказал в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
"Пациентам, которые недовольны качеством полученных медицинских услуг, надо идти жаловаться к своему страховщику, в котором у него полис ОМС. Не в больницу, не к главврачу и не в Минздрав, а в свою страховую компанию", - сказал Уфимцев.
"Надо написать заявление, в котором изложить все аспекты, либо позвонить в колл-центр страховой компании. Она обязательно отреагирует, именно для этого она и существует. И для этого привлекает лучших экспертов", - уточнил он.
Глава ВСС напомнил, что проверка качества медицинских услуг - главная функция страховой медицинской организации. Страховщики ежегодно проводят 30 миллионов экспертиз, выявляя 5,8 миллиона нарушений. Но, как правило, проверкам подлежат сложные технологичные услуги.
"Простые услуги, где большой поток людей - например, первичные приемы, выборочно проверяется небольшая доля услуг", - сказал он.
"Но если в страховую компанию поступила жалоба, обязательно будет проведена экспертиза", - подчеркнул Уфимцев.
К экспертизе страховщики привлекают специальных экспертов из реестра Минздрава. "Это большой, серьезный штат медиков, специалистов, экспертов, которые этим занимаются постоянно или привлекаются для проверки на каких-то особых заболеваниях", - сказал глава ВСС.
При этом, если экспертиза проводится по жалобе клиента, то ему сообщат ее результат.
 
