Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вы мне угрожали". Орбан набросился на Зеленского - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260307/orban-868107371.html
"Вы мне угрожали". Орбан набросился на Зеленского
"Вы мне угрожали". Орбан набросился на Зеленского - 07.03.2026, ПРАЙМ
"Вы мне угрожали". Орбан набросился на Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил в соцсети X на угрозы, которые поступили от Владимира Зеленского. | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T15:29+0300
2026-03-07T15:30+0300
венгрия
украина
словакия
роберт фицо
владимир зеленский
нато
всу
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7b29c18a0be926b9befa44d2351e66b9.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил в соцсети X на угрозы, которые поступили от Владимира Зеленского. "Вы угрожали мне солдатами, а через меня — всей Венгрии. Это не сработает. Остановитесь. Венгров нельзя шантажировать", — заявил он на видео, прикрепленном к публикации.Премьер-министр Венгрии также призвал его возобновить транспортировку российского топлива через нефтепровод "Дружба". В четверг Зеленский начал угрожать Орбану встречей с бойцами ВСУ из-за блокировки нового кредита, который ЕС планировал предоставить Украине. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев, угрожая венгерскому лидеру, пересек недопустимые границы, и призвал Евросоюз дистанцироваться от таких "непозволительных заявлений". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ироничной манере прокомментировал угрозы Зеленского против Орбана, заметив, что можно всерьез задуматься о применении статьи 5 устава НАТО о коллективной защите.
https://1prime.ru/20260307/zelenskiy-868103275.html
https://1prime.ru/20260306/orban--868075505.html
венгрия
украина
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_5361ba185bc3b25db8ad451a79333100.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, украина, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, нато, всу, виктор орбан, ес
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, НАТО, ВСУ, Виктор Орбан, ЕС
15:29 07.03.2026 (обновлено: 15:30 07.03.2026)
 
"Вы мне угрожали". Орбан набросился на Зеленского

Орбан призвал Зеленского перестать шантажировать Венгрию после угроз в свой адрес

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил в соцсети X на угрозы, которые поступили от Владимира Зеленского.
"Вы угрожали мне солдатами, а через меня — всей Венгрии. Это не сработает. Остановитесь. Венгров нельзя шантажировать", — заявил он на видео, прикрепленном к публикации.
Премьер-министр Венгрии также призвал его возобновить транспортировку российского топлива через нефтепровод "Дружба".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы, пишут СМИ
07:39
В четверг Зеленский начал угрожать Орбану встречей с бойцами ВСУ из-за блокировки нового кредита, который ЕС планировал предоставить Украине. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев, угрожая венгерскому лидеру, пересек недопустимые границы, и призвал Евросоюз дистанцироваться от таких "непозволительных заявлений".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ироничной манере прокомментировал угрозы Зеленского против Орбана, заметив, что можно всерьез задуматься о применении статьи 5 устава НАТО о коллективной защите.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Орбан обвинил Украину в государственном бандитизме
Вчера, 10:35
 
ВЕНГРИЯУКРАИНАСЛОВАКИЯРоберт ФицоВладимир ЗеленскийНАТОВСУВиктор ОрбанЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала