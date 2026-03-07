https://1prime.ru/20260307/orban-868107371.html
"Вы мне угрожали". Орбан набросился на Зеленского
2026-03-07T15:29+0300
2026-03-07T15:29+0300
2026-03-07T15:30+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7b29c18a0be926b9befa44d2351e66b9.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил в соцсети X на угрозы, которые поступили от Владимира Зеленского. "Вы угрожали мне солдатами, а через меня — всей Венгрии. Это не сработает. Остановитесь. Венгров нельзя шантажировать", — заявил он на видео, прикрепленном к публикации.Премьер-министр Венгрии также призвал его возобновить транспортировку российского топлива через нефтепровод "Дружба". В четверг Зеленский начал угрожать Орбану встречей с бойцами ВСУ из-за блокировки нового кредита, который ЕС планировал предоставить Украине. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев, угрожая венгерскому лидеру, пересек недопустимые границы, и призвал Евросоюз дистанцироваться от таких "непозволительных заявлений". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ироничной манере прокомментировал угрозы Зеленского против Орбана, заметив, что можно всерьез задуматься о применении статьи 5 устава НАТО о коллективной защите.
