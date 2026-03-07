https://1prime.ru/20260307/orban-868107371.html

"Вы мне угрожали". Орбан набросился на Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил в соцсети X на угрозы, которые поступили от Владимира Зеленского.

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил в соцсети X на угрозы, которые поступили от Владимира Зеленского. "Вы угрожали мне солдатами, а через меня — всей Венгрии. Это не сработает. Остановитесь. Венгров нельзя шантажировать", — заявил он на видео, прикрепленном к публикации.Премьер-министр Венгрии также призвал его возобновить транспортировку российского топлива через нефтепровод "Дружба". В четверг Зеленский начал угрожать Орбану встречей с бойцами ВСУ из-за блокировки нового кредита, который ЕС планировал предоставить Украине. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев, угрожая венгерскому лидеру, пересек недопустимые границы, и призвал Евросоюз дистанцироваться от таких "непозволительных заявлений". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ироничной манере прокомментировал угрозы Зеленского против Орбана, заметив, что можно всерьез задуматься о применении статьи 5 устава НАТО о коллективной защите.

