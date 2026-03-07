https://1prime.ru/20260307/orban-868110270.html
Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, заявил Орбан
Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, заявил Орбан - 07.03.2026, ПРАЙМ
Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, заявил Орбан
Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 07.03.2026, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 7 мар - ПРАЙМ. Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... (Пока они - ред.) спокойно полежат здесь", - сказал Орбан на предвыборном мероприятии в Дебрецене. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило ранее, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала у Украины объяснений, власти заявили, что все семь граждан в течение дня будут депортированы из Венгрии.
Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, заявил Орбан
Орбан: Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они