https://1prime.ru/20260307/orban-868110397.html

Орбан предположил, что изъятые у украинцев деньги везли для оппозиции

Орбан предположил, что изъятые у украинцев деньги везли для оппозиции - 07.03.2026, ПРАЙМ

Орбан предположил, что изъятые у украинцев деньги везли для оппозиции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что перевозимые украинцами через Венгрию наличные и золотые слитки на самом деле предназначались для поддержки | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T17:14+0300

2026-03-07T17:14+0300

2026-03-07T17:14+0300

мировая экономика

россия

венгрия

украина

австрия

виктор орбан

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7b29c18a0be926b9befa44d2351e66b9.jpg

БУДАПЕШТ, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что перевозимые украинцами через Венгрию наличные и золотые слитки на самом деле предназначались для поддержки проукраинской венгерской оппозиции. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило ранее в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Будапешт потребовал у Киева объяснений, заявив, что все семь украинских граждан в течение дня будут депортированы из Венгрии. "Мы не знаем, вывозились ли куда-то эти деньги или или привозились сюда. Правда в том, что мы просто хотим знать, что украинцы делают с этой огромной суммой денег в Венгрии. Мы действительно хотим это знать. Происходящее мне кажется подозрительным", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Венгрии. По его словам, в Венгрии "из ничего создана и выросла проукраинская партия, требующая больших затрат". "И тем не менее, проукраинская партия движется вперед, работает, у нее нет финансовых трудностей. Я вижу, что есть много проукраинских работников СМИ. И я вижу, что, если я хорошо знаю свою страну, то это гораздо большая доля, чем есть в нашей стране. И я живу с подозрением, что только часть многочисленных дружественных Украине голосов в Венгрии искренняя и идет от сердца, а другая часть идет из кармана. И я хочу знать, как эти деньги попадают в эти карманы", - отметил Орбан. Он добавил, что у венгров "есть определенное мнение обо всех соседних народах". "Думаю, что могу догадаться, что венгры думают об украинцах. Я предполагаю это, потому что думаю точно так же", - пошутил венгерский премьер. Орбан уточнил, что инкассаторские машины были задержаны на трассе М5, которая не ведет в сторону Украины, и задался вопросом, что делали там автомобили, которые якобы перевозили деньги на украинскую территорию. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС.

венгрия

украина

австрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, венгрия, украина, австрия, виктор орбан, ес