Орбан предположил, что изъятые у украинцев деньги везли для оппозиции - 07.03.2026
Орбан предположил, что изъятые у украинцев деньги везли для оппозиции
Орбан предположил, что изъятые у украинцев деньги везли для оппозиции - 07.03.2026, ПРАЙМ
Орбан предположил, что изъятые у украинцев деньги везли для оппозиции
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что перевозимые украинцами через Венгрию наличные и золотые слитки на самом деле предназначались для поддержки | 07.03.2026, ПРАЙМ
ПРАЙМ
2026
ПРАЙМ
ПРАЙМ
ПРАЙМ
17:14 07.03.2026
 
Орбан предположил, что изъятые у украинцев деньги везли для оппозиции

Орбан предположил, что перевозимые украинцами деньги предназначались венгерской оппозиции

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что перевозимые украинцами через Венгрию наличные и золотые слитки на самом деле предназначались для поддержки проукраинской венгерской оппозиции.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило ранее в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Будапешт потребовал у Киева объяснений, заявив, что все семь украинских граждан в течение дня будут депортированы из Венгрии.
"Мы не знаем, вывозились ли куда-то эти деньги или или привозились сюда. Правда в том, что мы просто хотим знать, что украинцы делают с этой огромной суммой денег в Венгрии. Мы действительно хотим это знать. Происходящее мне кажется подозрительным", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Венгрии.
По его словам, в Венгрии "из ничего создана и выросла проукраинская партия, требующая больших затрат".
"И тем не менее, проукраинская партия движется вперед, работает, у нее нет финансовых трудностей. Я вижу, что есть много проукраинских работников СМИ. И я вижу, что, если я хорошо знаю свою страну, то это гораздо большая доля, чем есть в нашей стране. И я живу с подозрением, что только часть многочисленных дружественных Украине голосов в Венгрии искренняя и идет от сердца, а другая часть идет из кармана. И я хочу знать, как эти деньги попадают в эти карманы", - отметил Орбан.
Он добавил, что у венгров "есть определенное мнение обо всех соседних народах".
"Думаю, что могу догадаться, что венгры думают об украинцах. Я предполагаю это, потому что думаю точно так же", - пошутил венгерский премьер.
Орбан уточнил, что инкассаторские машины были задержаны на трассе М5, которая не ведет в сторону Украины, и задался вопросом, что делали там автомобили, которые якобы перевозили деньги на украинскую территорию.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС.
 
