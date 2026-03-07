https://1prime.ru/20260307/orban-868111836.html
Орбан потребовал от Зеленского прекратить шантаж и угрозы
Орбан потребовал от Зеленского прекратить шантаж и угрозы - 07.03.2026, ПРАЙМ
Орбан потребовал от Зеленского прекратить шантаж и угрозы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Владимира Зеленского прекратить угрожать ему и шантажировать венгров блокировкой нефтепровода "Дружба". | 07.03.2026, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Владимира Зеленского прекратить угрожать ему и шантажировать венгров блокировкой нефтепровода "Дружба". Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. "Я получил ваше послание. Вы военными угрожали мне, а через меня и всей Венгрии... Это не работает. Прекратите это. Это Венгрия. Венгров нельзя шантажировать, а мне нельзя угрожать", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Венгерский премьер напомнил о прошедшей в пятницу перед посольством Украины в Будапеште акции протеста против шантажа Киева. "Вчера вечером венгры ясно дали понять, что им не нужно проукраинское правительство и проукраинский премьер-министр в Венгрии. Лучше мир. Прекратите шантаж и угрозы. Прекратите нефтяную блокаду и разрешите поставки нефти в Венгрию. Вместо угроз и шантажа окажите венграм то уважение, которого мы заслуживаем", - отметил он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
