Орбан потребовал от Зеленского прекратить шантаж и угрозы - 07.03.2026
Политика
Орбан потребовал от Зеленского прекратить шантаж и угрозы
Орбан потребовал от Зеленского прекратить шантаж и угрозы
БУДАПЕШТ, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Владимира Зеленского прекратить угрожать ему и шантажировать венгров блокировкой нефтепровода "Дружба". Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. "Я получил ваше послание. Вы военными угрожали мне, а через меня и всей Венгрии... Это не работает. Прекратите это. Это Венгрия. Венгров нельзя шантажировать, а мне нельзя угрожать", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Венгерский премьер напомнил о прошедшей в пятницу перед посольством Украины в Будапеште акции протеста против шантажа Киева. "Вчера вечером венгры ясно дали понять, что им не нужно проукраинское правительство и проукраинский премьер-министр в Венгрии. Лучше мир. Прекратите шантаж и угрозы. Прекратите нефтяную блокаду и разрешите поставки нефти в Венгрию. Вместо угроз и шантажа окажите венграм то уважение, которого мы заслуживаем", - отметил он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
18:34 07.03.2026
 
Орбан потребовал от Зеленского прекратить шантаж и угрозы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Владимира Зеленского прекратить угрожать ему и шантажировать венгров блокировкой нефтепровода "Дружба".
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
"Я получил ваше послание. Вы военными угрожали мне, а через меня и всей Венгрии... Это не работает. Прекратите это. Это Венгрия. Венгров нельзя шантажировать, а мне нельзя угрожать", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер напомнил о прошедшей в пятницу перед посольством Украины в Будапеште акции протеста против шантажа Киева.
"Вчера вечером венгры ясно дали понять, что им не нужно проукраинское правительство и проукраинский премьер-министр в Венгрии. Лучше мир. Прекратите шантаж и угрозы. Прекратите нефтяную блокаду и разрешите поставки нефти в Венгрию. Вместо угроз и шантажа окажите венграм то уважение, которого мы заслуживаем", - отметил он.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Орбан заявил, что у него есть план победы нефтяной блокады Украины
Заголовок открываемого материала