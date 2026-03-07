https://1prime.ru/20260307/plan-868101338.html

В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим беспилотной опасности

В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим беспилотной опасности - 07.03.2026, ПРАЙМ

В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим беспилотной опасности

План "Ковер" и режим беспилотной опасности отменили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T06:18+0300

2026-03-07T06:18+0300

2026-03-07T06:18+0300

общество

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868101338.jpg?1772853520

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. План "Ковер" и режим беспилотной опасности отменили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В пятницу губернатор объявил в регионе режим беспилотной опасности, а в субботу - план "Ковер" . "На территории Пензенской области отменены план "Ковер" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество