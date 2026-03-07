https://1prime.ru/20260307/plan-868101338.html
В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим беспилотной опасности
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. План "Ковер" и режим беспилотной опасности отменили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В пятницу губернатор объявил в регионе режим беспилотной опасности, а в субботу - план "Ковер" .
"На территории Пензенской области отменены план "Ковер" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
