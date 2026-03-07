Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Израиле забили тревогу из-за замысла Трампа по Ирану
2026-03-07T06:59+0300
2026-03-07T06:59+0300
МОСКВА, 7 марта — ПРАЙМ. У США и Израиля отсутствуют долгосрочные стратегии по отношению к конфликту с Ираном, заявил израильский журналист Гидеон Леви в беседе с газетой Berliner Zeitung. "Никакого. Абсолютно никакого. Никакого стратегического плана", — ответил он на вопрос, имеется ли у Вашингтона и Тель-Авива видение действий после окончания войны. Журналист отметил, что в настоящее время власти обеих стран действуют, опираясь лишь на краткосрочные цели, однако последствия таких действий могут оказаться абсолютно непредсказуемыми. "Он (президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) понятия не имеет, что с этим делать. Возможно, он заранее думал, что это будет как в Венесуэле: взять лидера, похитить его, установить новое руководство, и все будет хорошо. Но в Иране все не так", — предостерег Леви. Также журналист подчеркнул, что президент США в любой момент может решить отказаться от участия в этом конфликте, оставив Израиль действовать самостоятельно.Ранее, в субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли авиаудары по иранским объектам, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран выпустил ракеты по израильским территориям и американским базам на Ближнем Востоке.
© РИА Новости . Мохаммад Исмаил
Многоэтажка в пригороде Тегерана
Многоэтажка в пригороде Тегерана. Архивное фото
© РИА Новости . Мохаммад Исмаил
МОСКВА, 7 марта — ПРАЙМ. У США и Израиля отсутствуют долгосрочные стратегии по отношению к конфликту с Ираном, заявил израильский журналист Гидеон Леви в беседе с газетой Berliner Zeitung.
"Никакого. Абсолютно никакого. Никакого стратегического плана", — ответил он на вопрос, имеется ли у Вашингтона и Тель-Авива видение действий после окончания войны.
Журналист отметил, что в настоящее время власти обеих стран действуют, опираясь лишь на краткосрочные цели, однако последствия таких действий могут оказаться абсолютно непредсказуемыми.
"Он (президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) понятия не имеет, что с этим делать. Возможно, он заранее думал, что это будет как в Венесуэле: взять лидера, похитить его, установить новое руководство, и все будет хорошо. Но в Иране все не так", — предостерег Леви.
Также журналист подчеркнул, что президент США в любой момент может решить отказаться от участия в этом конфликте, оставив Израиль действовать самостоятельно.
Ранее, в субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли авиаудары по иранским объектам, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран выпустил ракеты по израильским территориям и американским базам на Ближнем Востоке.
 
