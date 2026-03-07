https://1prime.ru/20260307/pobeda-868105075.html

"Победа" запланировала на 8 марта три рейса из ОАЭ в Москву

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" запланировала на 8 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву, сообщил авиаперевозчик. "Победа" продолжает выполнение рейсов для возвращения своих клиентов из ОАЭ домой. 8 марта планируется выполнение трёх рейсов: DP3006 Фуджейра - Москва ("Внуково")... Предыдущий номер рейса DP1794... DP992 Дубай, международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) - Москва ("Внуково")... DP754 Абу-Даби - Москва ("Внуково")", - говорится в сообщении. Уточняется, что информация о дате, номере и времени рейса будет направлена клиентам на электронную почту, указанную в бронировании. "Рейсы в/из ОАЭ с 9 марта по 29 марта 2026 отменены. Рекомендуем воспользоваться нерегулярными рейсами для вывоза из ОАЭ 8 марта 2026", - обратила внимание авиакомпания. Добавляется, что клиентам, не оформившим возврат билета и планирующим воспользоваться вывозным рейсом, необходимо заполнить форму на официальном сайте авиакомпании.

