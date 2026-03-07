Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов на три рейса из ОАЭ в Москву - 07.03.2026
Авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов на три рейса из ОАЭ в Москву
2026-03-07T17:12+0300
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" открыла свободную продажу билетов на рейсы из Дубая, Абу-Даби и Фуджейры в Москву, сообщил авиаперевозчик. &quot;Если вы находитесь в ОАЭ и планируете вернуться в Москву, на 8 марта Победа открыла продажи на рейсы: DP3006 Фуджейра - Москва (Внуково)… DP992 Дубай, международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) - Москва (Внуково)… DP754 Абу-Даби - Москва (Внуково)&quot;, - говорится в сообщении.Авиакомпания напомнила, что ее рейсы между Россией и ОАЭ с 9 по 29 марта отменены, и порекомендовала воспользоваться рейсами для вывоза 8 марта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
17:12 07.03.2026
 
Авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов на три рейса из ОАЭ в Москву

"Победа" открыла продажу билетов на рейсы из Дубая, Абу-Даби и Фуджейры в Москву

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" открыла свободную продажу билетов на рейсы из Дубая, Абу-Даби и Фуджейры в Москву, сообщил авиаперевозчик.

"Если вы находитесь в ОАЭ и планируете вернуться в Москву, на 8 марта Победа открыла продажи на рейсы: DP3006 Фуджейра - Москва (Внуково)… DP992 Дубай, международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) - Москва (Внуково)… DP754 Абу-Даби - Москва (Внуково)", - говорится в сообщении.

Авиакомпания напомнила, что ее рейсы между Россией и ОАЭ с 9 по 29 марта отменены, и порекомендовала воспользоваться рейсами для вывоза 8 марта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
 
Заголовок открываемого материала