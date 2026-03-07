https://1prime.ru/20260307/politsija-868099065.html
Полиция Дубая предупредила о штрафе за дезинформацию в стране
Полиция Дубая предупредила о штрафе за дезинформацию в стране
СТАМБУЛ, 7 мар – ПРАЙМ. Штраф в размере как минимум 200 тысяч дирхамов (более 54 тысяч долларов) грозит тем, кто распространяет в ОАЭ дезинформацию или данные, вызывающие массовую панику, сообщили РИА Новости в полиции Дубая.
"Распространение слухов, ложной информации или любых данных, противоречащих официальным объявлениям или способных вызвать массовую панику или угрозу общественной безопасности, порядку или здоровью граждан, запрещено в ОАЭ", - сообщили в полиции.
Нарушителям запрета грозят санкции – лишение свободы на срок не менее двух лет и штраф от 200 тысяч дирхамов (более 54 тысяч долларов), предупредили в полиции. Наказание грозит даже тем, кто поделился чужим контентом.
Также полиция призвала не публиковать фотографии важных с точки зрения безопасности объектов, особенно на фоне эскалации в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
