https://1prime.ru/20260307/pravitelstvo-868116710.html

Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на обеспечение МВД

Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на обеспечение МВД - 07.03.2026, ПРАЙМ

Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на обеспечение МВД

Правительство РФ в 2026 году направит до 1,5 миллиардов рублей на материально-техническое обеспечение МВД России, соответствующее распоряжение премьер-министра... | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T22:54+0300

2026-03-07T22:54+0300

2026-03-07T22:54+0300

политика

россия

общество

рф

михаил мишустин

мвд

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861429030_0:416:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8ffbc037c1ebfc99d7b139f90468f35.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ в 2026 году направит до 1,5 миллиардов рублей на материально-техническое обеспечение МВД России, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано в субботу. "Направить в 2026 году МВД России бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, в размере до 1503329,5 тысячи рублей на материально-техническое обеспечение МВД России", - говорится в распоряжении.

https://1prime.ru/20260305/byudzhet-868043415.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, михаил мишустин, мвд, минфин