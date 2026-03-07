Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на обеспечение МВД - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260307/pravitelstvo-868116710.html
Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на обеспечение МВД
Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на обеспечение МВД - 07.03.2026, ПРАЙМ
Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на обеспечение МВД
Правительство РФ в 2026 году направит до 1,5 миллиардов рублей на материально-техническое обеспечение МВД России, соответствующее распоряжение премьер-министра... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T22:54+0300
2026-03-07T22:54+0300
политика
россия
общество
рф
михаил мишустин
мвд
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861429030_0:416:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8ffbc037c1ebfc99d7b139f90468f35.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ в 2026 году направит до 1,5 миллиардов рублей на материально-техническое обеспечение МВД России, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано в субботу. "Направить в 2026 году МВД России бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, в размере до 1503329,5 тысячи рублей на материально-техническое обеспечение МВД России", - говорится в распоряжении.
https://1prime.ru/20260305/byudzhet-868043415.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861429030_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_7520873c1b239548cbc66f2544ed0a01.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, михаил мишустин, мвд, минфин
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Михаил Мишустин, МВД, Минфин
22:54 07.03.2026
 
Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на обеспечение МВД

Правительство направит до 1,5 млрд рублей на материально-техническое обеспечение МВД

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание правительства России
Здание правительства России - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Здание правительства России. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ в 2026 году направит до 1,5 миллиардов рублей на материально-техническое обеспечение МВД России, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано в субботу.
"Направить в 2026 году МВД России бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, в размере до 1503329,5 тысячи рублей на материально-техническое обеспечение МВД России", - говорится в распоряжении.
Граффити в поддержку рубля - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Денег станет меньше, или Новое правило бюджета
5 марта, 13:23
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФМихаил МишустинМВДМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала