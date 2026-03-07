https://1prime.ru/20260307/pravitelstvo-868116710.html
Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на обеспечение МВД
2026-03-07T22:54+0300
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ в 2026 году направит до 1,5 миллиардов рублей на материально-техническое обеспечение МВД России, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано в субботу. "Направить в 2026 году МВД России бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, в размере до 1503329,5 тысячи рублей на материально-техническое обеспечение МВД России", - говорится в распоряжении.
