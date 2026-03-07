https://1prime.ru/20260307/proshunin-868102903.html

Перехватывающие парковки в Сочи не привлекут инвесторов, заявил Прошунин

07.03.2026

Перехватывающие парковки в Сочи не привлекут инвесторов, заявил Прошунин

Строительство перехватывающих парковок для разгрузки дорог в Сочи осложняется ограниченной площадью муниципальной земли и недостаточной привлекательностью для... | 07.03.2026, ПРАЙМ

СОЧИ, 7 мар – ПРАЙМ. Строительство перехватывающих парковок для разгрузки дорог в Сочи осложняется ограниченной площадью муниципальной земли и недостаточной привлекательностью для инвесторов, заявил в интервью РИА Новости глава Сочи Андрей Прошунин. По его словам, разгрузить федеральную трассу А-147 в Адлерском районе получится, когда основной поток транспорта будет следовать по Обходу Адлера после его ввода. "Вынужден констатировать, главное ограничение по внедрению перехватывающих парковок в Сочи – очень ограниченная площадь муниципальной земли. Кроме того, их строительство достаточно капиталоемко и непривлекательно для инвесторов", - рассказал агентству Прошунин. Глава курорта подчеркнул, что в прошлом году уже были введены меры для разгрузки центра Адлера от транзитного транспорта. Так, для повышения пропускной способности участка автодороги между микрорайоном Кудепста и Адлерским железнодорожным вокзалом были закрыты съезды на некоторые улицы, уточнил он.

