Путин встретился с Бастрыкиным
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в субботу встретился с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Предыдущая встреча главы государства с Бастрыкиным состоялась в октябре 2022 года. На ней обсуждалось расследование теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте к пожизненному заключению. В августе 2025 года Путин своим распоряжением продлил срок госслужбы Бастрыкина до 27 августа 2026 года.
