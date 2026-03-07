Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретился с Бастрыкиным - 07.03.2026
Политика
Путин встретился с Бастрыкиным
Путин встретился с Бастрыкиным
Президент РФ Владимир Путин в субботу встретился с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T19:23+0300
2026-03-07T19:29+0300
политика
общество
россия
рф
ростов-на-дону
александр бастрыкин
владимир путин
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в субботу встретился с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Предыдущая встреча главы государства с Бастрыкиным состоялась в октябре 2022 года. На ней обсуждалось расследование теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте к пожизненному заключению. В августе 2025 года Путин своим распоряжением продлил срок госслужбы Бастрыкина до 27 августа 2026 года.
рф
ростов-на-дону
Новости
александр бастрыкин, владимир путин
Политика, Общество, РОССИЯ, РФ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Александр Бастрыкин, Владимир Путин
19:23 07.03.2026 (обновлено: 19:29 07.03.2026)
 
Путин встретился с Бастрыкиным

Путин встретился с председателем Следственного комитета России Бастрыкиным

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в субботу встретился с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.
Предыдущая встреча главы государства с Бастрыкиным состоялась в октябре 2022 года. На ней обсуждалось расследование теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте к пожизненному заключению.
В августе 2025 года Путин своим распоряжением продлил срок госслужбы Бастрыкина до 27 августа 2026 года.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Бастрыкин назвал ущерб от преступлений Киева в Донбассе
19:29
 
Политика Общество РОССИЯ РФ РОСТОВ-НА-ДОНУ Александр Бастрыкин Владимир Путин
 
 
