Первого замглавы администрации Пятигорска отправили в СИЗО

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Ленинский районный суд Ставрополя отправил в СИЗО первого заместителя главы администрации города Пятигорска по делу о превышении должностных полномочий с ущербом в 117 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края. "Ленинским районным судом города Ставрополя рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданки М., занимающей должность первого заместителя главы администрации города Пятигорска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г, е" части 3 статьи 286 УК РФ. Cуд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, то есть до 5 мая 2026 года", - рассказали в пресс-службе. О её задержании по делу о превышении должностных полномочий ранее сообщало главное управление МВД России по Ставропольскому краю. По версии следствия, в 2020 году гр. М., действуя согласованно с иными неустановленными следствием лицами, являясь на тот момент председателем аукционной комиссии, организовала внесение заведомо фиктивных сведений в протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, в результате чего в дальнейшем с участником аукциона ООО "Айди партнер" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному строительству объекта: "Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске". В результате чего с расчетного счета управления городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска на расчетный счет вышеуказанной организации перечислены бюджетные денежные средства в сумме 117 519 064 рубля 11 копеек, которые впоследствии были похищены.

