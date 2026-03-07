Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первого замглавы администрации Пятигорска отправили в СИЗО - 07.03.2026
Первого замглавы администрации Пятигорска отправили в СИЗО
Первого замглавы администрации Пятигорска отправили в СИЗО - 07.03.2026, ПРАЙМ
Первого замглавы администрации Пятигорска отправили в СИЗО
Ленинский районный суд Ставрополя отправил в СИЗО первого заместителя главы администрации города Пятигорска по делу о превышении должностных полномочий с... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T17:11+0300
2026-03-07T17:11+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861738919_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08e7abb23c7746809ef3f5304fc4de63.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Ленинский районный суд Ставрополя отправил в СИЗО первого заместителя главы администрации города Пятигорска по делу о превышении должностных полномочий с ущербом в 117 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края. "Ленинским районным судом города Ставрополя рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданки М., занимающей должность первого заместителя главы администрации города Пятигорска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г, е" части 3 статьи 286 УК РФ. Cуд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, то есть до 5 мая 2026 года", - рассказали в пресс-службе. О её задержании по делу о превышении должностных полномочий ранее сообщало главное управление МВД России по Ставропольскому краю. По версии следствия, в 2020 году гр. М., действуя согласованно с иными неустановленными следствием лицами, являясь на тот момент председателем аукционной комиссии, организовала внесение заведомо фиктивных сведений в протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, в результате чего в дальнейшем с участником аукциона ООО "Айди партнер" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному строительству объекта: "Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске". В результате чего с расчетного счета управления городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска на расчетный счет вышеуказанной организации перечислены бюджетные денежные средства в сумме 117 519 064 рубля 11 копеек, которые впоследствии были похищены.
17:11 07.03.2026
 
Первого замглавы администрации Пятигорска отправили в СИЗО

Суд арестовал первого замглавы администрации Пятигорска по делу с ущербом в 117 млн руб

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Ленинский районный суд Ставрополя отправил в СИЗО первого заместителя главы администрации города Пятигорска по делу о превышении должностных полномочий с ущербом в 117 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.
"Ленинским районным судом города Ставрополя рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданки М., занимающей должность первого заместителя главы администрации города Пятигорска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г, е" части 3 статьи 286 УК РФ. Cуд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, то есть до 5 мая 2026 года", - рассказали в пресс-службе.
О её задержании по делу о превышении должностных полномочий ранее сообщало главное управление МВД России по Ставропольскому краю.
По версии следствия, в 2020 году гр. М., действуя согласованно с иными неустановленными следствием лицами, являясь на тот момент председателем аукционной комиссии, организовала внесение заведомо фиктивных сведений в протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, в результате чего в дальнейшем с участником аукциона ООО "Айди партнер" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному строительству объекта: "Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске".
В результате чего с расчетного счета управления городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска на расчетный счет вышеуказанной организации перечислены бюджетные денежные средства в сумме 117 519 064 рубля 11 копеек, которые впоследствии были похищены.
 
