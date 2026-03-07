Qatar Airways впервые за неделю выполнит рейсы в ряд городов

https://1prime.ru/20260307/rejsy-868099276.html

СТАМБУЛ, 7 мар - ПРАЙМ. Катарская авиакомпания Qatar Airways впервые за неделю выполнит рейсы из Дохи в ряд городов в субботу, но Москвы в списке нет, выяснило РИА Новости. Авиавласти Катара сообщили в пятницу РИА Новости, что решили частично открыть воздушное пространство для вывозных и грузовых рейсов. Авиакомпания объявила в ночь на субботу, что выполнит 7 марта вывозные рейсы в Лондон (аэропорт "Хитроу"), Мадрид, Париж, Рим и Франкфурт, при этом рейсов в Москву пока не запланировали. Компания подчеркнула, что приоритет отдадут "застрявшим" из-за конфликта на Ближнем Востоке пассажирам. Пассажиров также призвали направляться в аэропорт "Хамада" в Дохе только при наличии подтверждения рейса. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

2026

бизнес, иран, ближний восток, сша