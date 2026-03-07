Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Qatar Airways впервые за неделю выполнит рейсы в ряд городов - 07.03.2026, ПРАЙМ
Qatar Airways впервые за неделю выполнит рейсы в ряд городов
Qatar Airways впервые за неделю выполнит рейсы в ряд городов - 07.03.2026, ПРАЙМ
Qatar Airways впервые за неделю выполнит рейсы в ряд городов
Катарская авиакомпания Qatar Airways впервые за неделю выполнит рейсы из Дохи в ряд городов в субботу, но Москвы в списке нет, выяснило РИА Новости. | 07.03.2026, ПРАЙМ
СТАМБУЛ, 7 мар - ПРАЙМ. Катарская авиакомпания Qatar Airways впервые за неделю выполнит рейсы из Дохи в ряд городов в субботу, но Москвы в списке нет, выяснило РИА Новости. Авиавласти Катара сообщили в пятницу РИА Новости, что решили частично открыть воздушное пространство для вывозных и грузовых рейсов. Авиакомпания объявила в ночь на субботу, что выполнит 7 марта вывозные рейсы в Лондон (аэропорт "Хитроу"), Мадрид, Париж, Рим и Франкфурт, при этом рейсов в Москву пока не запланировали. Компания подчеркнула, что приоритет отдадут "застрявшим" из-за конфликта на Ближнем Востоке пассажирам. Пассажиров также призвали направляться в аэропорт "Хамада" в Дохе только при наличии подтверждения рейса. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
01:38 07.03.2026 (обновлено: 01:48 07.03.2026)
 
Qatar Airways впервые за неделю выполнит рейсы в ряд городов

Авиакомпания Qatar Airways впервые за неделю выполнит рейсы из Дохи в ряд городов

СТАМБУЛ, 7 мар - ПРАЙМ. Катарская авиакомпания Qatar Airways впервые за неделю выполнит рейсы из Дохи в ряд городов в субботу, но Москвы в списке нет, выяснило РИА Новости.
Авиавласти Катара сообщили в пятницу РИА Новости, что решили частично открыть воздушное пространство для вывозных и грузовых рейсов.
Авиакомпания объявила в ночь на субботу, что выполнит 7 марта вывозные рейсы в Лондон (аэропорт "Хитроу"), Мадрид, Париж, Рим и Франкфурт, при этом рейсов в Москву пока не запланировали.
Компания подчеркнула, что приоритет отдадут "застрявшим" из-за конфликта на Ближнем Востоке пассажирам. Пассажиров также призвали направляться в аэропорт "Хамада" в Дохе только при наличии подтверждения рейса.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
 
