В Самарской области отменили режим "Ковер"

2026-03-07
2026-03-07T07:46+0300
2026-03-07T07:46+0300
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Режим "Ковер" отменен в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
План "Ковер" был объявлен в регионе в 01.36 мск, он продлился почти шесть часов.
"Отбой по угрозе подлёта БПЛА к территории Самарской области и отменен режим "Ковёр". Ограничения по Самарской области сняты", - написал Федорищев на платформе Max.
