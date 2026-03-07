https://1prime.ru/20260307/rezhim-868103502.html

В Самарской области отменили режим "Ковер"

В Самарской области отменили режим "Ковер" - 07.03.2026, ПРАЙМ

В Самарской области отменили режим "Ковер"

Режим "Ковер" отменен в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T07:46+0300

2026-03-07T07:46+0300

2026-03-07T07:46+0300

общество

россия

самарская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868103502.jpg?1772858784

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Режим "Ковер" отменен в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. План "Ковер" был объявлен в регионе в 01.36 мск, он продлился почти шесть часов. "Отбой по угрозе подлёта БПЛА к территории Самарской области и отменен режим "Ковёр". Ограничения по Самарской области сняты", - написал Федорищев на платформе Max.

самарская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, самарская область