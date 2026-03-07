https://1prime.ru/20260307/rospotrebnadzor-868105578.html
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности пробников косметики
2026-03-07T10:47+0300
2026-03-07T10:47+0300
2026-03-07T10:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/10/831841001_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_cc14424e7ff6f9111548cba59eefe84f.jpg
нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар – ПРАЙМ. Пробники косметики в магазинах могут содержать бактерии и вирусы, поэтому их нельзя наносить на лицо, заявила РИА Новости сотрудница управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Екатерина Иконникова.
В преддверии 8 марта многие женщины приобретают для себя, а также в подарок подругам и родственницам декоративную косметику. При этом зачастую выбирают ее, используя выставленные в магазинах пробники пудры, туши, румян, теней и помады.
"Пользоваться пробниками нужно с осторожностью. Стоящие на полках магазинов тестеры трогают множество посетителей, и не все из них здоровы. На открытых палетках теней или румян, на пудре и помаде могут быть вирусы, оставленные пробовавшими их перед вами посетителями магазина. Кроме того, на пробниках скапливаются бактерии и грибок", - предупредила собеседница агентства.
По ее словам, чтобы обезопасить себя от возможного заражения, пудру и тени лучше тестировать на тыльной стороне ладони, а помаду – на кончиках пальцев.
"Наносить на лицо пробники нельзя ни в коем случае! Особенно опасно красить ресницы тестерами туши – на кисточках скапливаются бактерии, можно заразиться конъюнктивитом. А использование "общей" помады грозит герпесом", - рассказала Иконникова.
Она также порекомендовала после "испытаний" косметики протереть кожу антибактериальными салфетками или дезинфицирующей жидкостью.