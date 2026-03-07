https://1prime.ru/20260307/rossija-868099516.html

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Длинные выходные начались в России, граждане будут отдыхать с 7 по 9 марта, так как Международный женский день в этом году выпадает на воскресенье, сообщила РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права, юридического института РУДН Анна Покровская. "Международный женский день, который отмечается 8 марта, в этом году приходится на воскресенье. Если праздничный нерабочий день совпадает с выходным, дополнительный выходной переносится на следующий рабочий день. Таким образом, россияне получат полноценные длинные выходные", - сказала Покровская. Она отметила, что перенос выходного дня должен учитываться работодателями при составлении графиков работы и расчете зарплаты. После праздничных выходных рабочая неделя будет сокращенной и продлится четыре дня, заключила эксперт.

