McDonald's зарегистрировала в России товарный знак с клоуном

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране товарный знак с изображением клоуна, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала заявку в декабре 2024 года. В 2026 году Роспатент принял положительное решение о регистрации товарного знака, на котором изображен клоун.
Теперь под товарным знаком компания сможет оказывать услуги ресторанов, по доставке еды и напитков, кафе быстрого обслуживания, точек быстрого питания, кейтеринга.
Ранее McDonald's также смог зарегистрировать одноименный товарный знак и товарный знак McWrap для продажи сэндвичей.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". По состоянию на 30 июня сеть насчитывала более 44 тысяч ресторанов в 114 странах мира.
McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Покупателем ее российских активов стал лицензиат компании Александр Говор, при этом, по условиям соглашения, продавец в течение 15 лет вправе "на рыночных условиях" выкупить бизнес обратно.
Первый ресторан под новым брендом "Вкусно - и точка" открылся в Москве 12 июня 2022 года.
