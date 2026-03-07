https://1prime.ru/20260307/rossija-868100669.html

В пяти регионах России средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей в декабре 2025 года была в пяти регионах России, хотя годом ранее их было четыре, подсчитало РИА Новости по данным статистики. В последний месяц года на фоне выплат премий и бонусов средние трудовые доходы более 200 тысяч рублей были в пяти регионах: в Москве (288,5 тысячи), на Чукотке (281,5 тысячи), в Магаданской области (249,3 тысячи), Ямало-Ненецком АО (216,8 тысячи) и на Камчатке (206,7 тысячи). При этом в позапрошлом году Камчатки в этом списке не было. При этом в целом за год лишь на Чукотке средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей в месяц, составив 214,6 тысяч рублей. Еще годом ранее она была на уровне 185 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

