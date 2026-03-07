https://1prime.ru/20260307/rossiya-868106273.html
В Россию с Ближнего Востока с начала недели прибыли 28 тысяч пассажиров
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Российские и зарубежные авиакомпании с начала недели перевезли в РФ из стран Ближнего Востока 28,6 тысячи пассажиров на 139 рейсах, сообщили в Минтрансе РФ. "С начала недели в Россию из стран Ближнего Востока бортами российских и иностранных авиакомпаний уже прибыли 28,6 тыс. пассажиров на 139 рейсах", - говорится в сообщении.
