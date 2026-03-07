Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России заработает новый ГОСТ на карандаши - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260307/rossiya-868111111.html
В России заработает новый ГОСТ на карандаши
В России заработает новый ГОСТ на карандаши - 07.03.2026, ПРАЙМ
В России заработает новый ГОСТ на карандаши
Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября, следует из опубликованного Росстандартом документа. | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T17:46+0300
2026-03-07T17:46+0300
армения
белоруссия
узбекистан
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/img/83772/27/837722742_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c5a6766abb3b960f5e2c9ff4de4e4205.jpg
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября, следует из опубликованного Росстандартом документа. Стандарт распространяется на карандаши в древесном и пластиковом корпусе, предназначенные для письма, черчения и рисования, при этом не относится к механическим карандашам, а также специальным карандашам. ГОСТ подразделяет карандаши по типу корпуса – в деревянной и пластиковой оболочках, а также по типу стержня. Во второй классификации выделяются чернографитный, цветной, цветной акварельный, с угольным, каолиновым, пастельным и масляным стержнями, сегментированный, а также со специальным стержнем. По назначению карандаши теперь делятся на школьные, технические, копировальные, детские, офисные, профессиональные художественные и для рисования. Выделяется четыре вида твердости чернографитных карандашей: мягкий, твердо-мягкий, средней твердости и твердый. При этом вводится 20 степеней твердости – от ультрамягкой 12М до наиболее жесткой 7Н. ГОСТ носит международный характер, его также приняли Армения, Белоруссия и Узбекистан. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
армения
белоруссия
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83772/27/837722742_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_399cd8856cc8b5a6d78c652708e89409.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
армения, белоруссия, узбекистан, росстандарт
АРМЕНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Росстандарт
17:46 07.03.2026
 
В России заработает новый ГОСТ на карандаши

В России с 1 сентября появится новый ГОСТ на карандаши

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКарандаши
Карандаши - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Карандаши. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября, следует из опубликованного Росстандартом документа.
Стандарт распространяется на карандаши в древесном и пластиковом корпусе, предназначенные для письма, черчения и рисования, при этом не относится к механическим карандашам, а также специальным карандашам.
ГОСТ подразделяет карандаши по типу корпуса – в деревянной и пластиковой оболочках, а также по типу стержня. Во второй классификации выделяются чернографитный, цветной, цветной акварельный, с угольным, каолиновым, пастельным и масляным стержнями, сегментированный, а также со специальным стержнем.
По назначению карандаши теперь делятся на школьные, технические, копировальные, детские, офисные, профессиональные художественные и для рисования.
Выделяется четыре вида твердости чернографитных карандашей: мягкий, твердо-мягкий, средней твердости и твердый. При этом вводится 20 степеней твердости – от ультрамягкой 12М до наиболее жесткой 7Н.
ГОСТ носит международный характер, его также приняли Армения, Белоруссия и Узбекистан.
Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
 
АРМЕНИЯБЕЛОРУССИЯУЗБЕКИСТАНРосстандарт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала