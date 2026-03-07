https://1prime.ru/20260307/rossiya-868111111.html

В России заработает новый ГОСТ на карандаши

В России заработает новый ГОСТ на карандаши - 07.03.2026, ПРАЙМ

В России заработает новый ГОСТ на карандаши

Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября, следует из опубликованного Росстандартом документа. | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T17:46+0300

2026-03-07T17:46+0300

2026-03-07T17:46+0300

армения

белоруссия

узбекистан

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/img/83772/27/837722742_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c5a6766abb3b960f5e2c9ff4de4e4205.jpg

МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября, следует из опубликованного Росстандартом документа. Стандарт распространяется на карандаши в древесном и пластиковом корпусе, предназначенные для письма, черчения и рисования, при этом не относится к механическим карандашам, а также специальным карандашам. ГОСТ подразделяет карандаши по типу корпуса – в деревянной и пластиковой оболочках, а также по типу стержня. Во второй классификации выделяются чернографитный, цветной, цветной акварельный, с угольным, каолиновым, пастельным и масляным стержнями, сегментированный, а также со специальным стержнем. По назначению карандаши теперь делятся на школьные, технические, копировальные, детские, офисные, профессиональные художественные и для рисования. Выделяется четыре вида твердости чернографитных карандашей: мягкий, твердо-мягкий, средней твердости и твердый. При этом вводится 20 степеней твердости – от ультрамягкой 12М до наиболее жесткой 7Н. ГОСТ носит международный характер, его также приняли Армения, Белоруссия и Узбекистан. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.

армения

белоруссия

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

армения, белоруссия, узбекистан, росстандарт