https://1prime.ru/20260307/rossiya-868115845.html
"Никогда не видели". В США громко высказались о победе России
"Никогда не видели". В США громко высказались о победе России - 07.03.2026, ПРАЙМ
"Никогда не видели". В США громко высказались о победе России
Российская армия по всем направлениям выигрывает в конфликте на Украине, пока Киев движется к краху, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T22:27+0300
2026-03-07T22:27+0300
2026-03-07T22:27+0300
украина
сша
киев
скотт риттер
всу
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1c99d34c216ba61cbf7fe99db93fb41.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российская армия по всем направлениям выигрывает в конфликте на Украине, пока Киев движется к краху, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Deep Dive."Русские выигрывают эту войну. Они накопили резервы, которые смогут задействовать. Они увеличили объем производства боеприпасов в таких масштабах, каких вы никогда ранее не видели. США этого не делали. Никто в Европе этого не делал. Они выигрывают войну еще и в геополитическом плане. У них больше поддержки по всему миру", — сказал он.По словам эксперта, Украина сейчас переживает экономический и политический коллапс, что делает невозможным поддержание боеспособности армии.В феврале аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе конгрессу США указали на превосходство российских сил над ВСУ. Украинская армия не остановила продвижение российских сил, констатируют авторы доклада. При этом ВСУ серьезно истощены, "остаются плохо подготовленными к реагированию на тактические наступления российских сил", сообщают авторы доклада со ссылкой на разведуправление Пентагона.Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации.
https://1prime.ru/20260307/makron-868115690.html
https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_8751ecafe1e30b5b237e287cd832d0fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, киев, скотт риттер, всу, цру
УКРАИНА, США, Киев, Скотт Риттер, ВСУ, ЦРУ
"Никогда не видели". В США громко высказались о победе России
Риттер: РФ по всем фронтам выигрывает в украинском конфликте