https://1prime.ru/20260307/rossiya-868115845.html

"Никогда не видели". В США громко высказались о победе России

"Никогда не видели". В США громко высказались о победе России - 07.03.2026, ПРАЙМ

"Никогда не видели". В США громко высказались о победе России

Российская армия по всем направлениям выигрывает в конфликте на Украине, пока Киев движется к краху, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире... | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T22:27+0300

2026-03-07T22:27+0300

2026-03-07T22:27+0300

украина

сша

киев

скотт риттер

всу

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1c99d34c216ba61cbf7fe99db93fb41.jpg

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российская армия по всем направлениям выигрывает в конфликте на Украине, пока Киев движется к краху, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Deep Dive."Русские выигрывают эту войну. Они накопили резервы, которые смогут задействовать. Они увеличили объем производства боеприпасов в таких масштабах, каких вы никогда ранее не видели. США этого не делали. Никто в Европе этого не делал. Они выигрывают войну еще и в геополитическом плане. У них больше поддержки по всему миру", — сказал он.По словам эксперта, Украина сейчас переживает экономический и политический коллапс, что делает невозможным поддержание боеспособности армии.В феврале аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе конгрессу США указали на превосходство российских сил над ВСУ. Украинская армия не остановила продвижение российских сил, констатируют авторы доклада. При этом ВСУ серьезно истощены, "остаются плохо подготовленными к реагированию на тактические наступления российских сил", сообщают авторы доклада со ссылкой на разведуправление Пентагона.Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации.

https://1prime.ru/20260307/makron-868115690.html

https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, киев, скотт риттер, всу, цру