Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никогда не видели". В США громко высказались о победе России - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260307/rossiya-868115845.html
"Никогда не видели". В США громко высказались о победе России
"Никогда не видели". В США громко высказались о победе России - 07.03.2026, ПРАЙМ
"Никогда не видели". В США громко высказались о победе России
Российская армия по всем направлениям выигрывает в конфликте на Украине, пока Киев движется к краху, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T22:27+0300
2026-03-07T22:27+0300
украина
сша
киев
скотт риттер
всу
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1c99d34c216ba61cbf7fe99db93fb41.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российская армия по всем направлениям выигрывает в конфликте на Украине, пока Киев движется к краху, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Deep Dive."Русские выигрывают эту войну. Они накопили резервы, которые смогут задействовать. Они увеличили объем производства боеприпасов в таких масштабах, каких вы никогда ранее не видели. США этого не делали. Никто в Европе этого не делал. Они выигрывают войну еще и в геополитическом плане. У них больше поддержки по всему миру", — сказал он.По словам эксперта, Украина сейчас переживает экономический и политический коллапс, что делает невозможным поддержание боеспособности армии.В феврале аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе конгрессу США указали на превосходство российских сил над ВСУ. Украинская армия не остановила продвижение российских сил, констатируют авторы доклада. При этом ВСУ серьезно истощены, "остаются плохо подготовленными к реагированию на тактические наступления российских сил", сообщают авторы доклада со ссылкой на разведуправление Пентагона.Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации.
https://1prime.ru/20260307/makron-868115690.html
https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_8751ecafe1e30b5b237e287cd832d0fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, киев, скотт риттер, всу, цру
УКРАИНА, США, Киев, Скотт Риттер, ВСУ, ЦРУ
22:27 07.03.2026
 
"Никогда не видели". В США громко высказались о победе России

Риттер: РФ по всем фронтам выигрывает в украинском конфликте

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСВО
СВО - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российская армия по всем направлениям выигрывает в конфликте на Украине, пока Киев движется к краху, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Русские выигрывают эту войну. Они накопили резервы, которые смогут задействовать. Они увеличили объем производства боеприпасов в таких масштабах, каких вы никогда ранее не видели. США этого не делали. Никто в Европе этого не делал. Они выигрывают войну еще и в геополитическом плане. У них больше поддержки по всему миру", — сказал он.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Макрон сделал противоречивое заявление об Украине
22:24
По словам эксперта, Украина сейчас переживает экономический и политический коллапс, что делает невозможным поддержание боеспособности армии.
В феврале аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе конгрессу США указали на превосходство российских сил над ВСУ. Украинская армия не остановила продвижение российских сил, констатируют авторы доклада. При этом ВСУ серьезно истощены, "остаются плохо подготовленными к реагированию на тактические наступления российских сил", сообщают авторы доклада со ссылкой на разведуправление Пентагона.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации.
Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Даже нищие". Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
22:16
 
УКРАИНАСШАКиевСкотт РиттерВСУЦРУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала