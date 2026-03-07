https://1prime.ru/20260307/rossiya-868115990.html

В Британии обвинили Россию в рассылке взрывных секс-игрушек

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Британская Daily Mail со ссылкой на полицию Лондона утверждает, что посылки с электронными товарами для взрослых, внутри которых находились зажигательные устройства, были якобы отправлены российской военной разведкой в несколько европейских стран."Посылки с электронными секс-игрушками, загоревшиеся на складах компании DHL в Великобритании и Германии, были отправлены ​​российской военной разведкой", — говорится в материале.По данным следствия, возгорания посылок произошли летом 2024 года в Британии и Германии. Зажигательные устройства, предположительно спрятанные среди эротических товаров, предназначались для отправки в Западную Европу. Пострадавших в инцидентах не было. После нескольких случаев самовозгорания почтовых отправлений европейские правоохранительные органы начали расследование.По информации агентства Eurojust, четыре посылки со взрывчаткой были отправлены из Литвы в Великобританию и Польшу. Еще один пакет загорелся в сортировочном центре в Германии перед погрузкой на самолет. Следователи также обнаружили тестовые отправления в США, Канаду и Амстердам.Утверждается, что в рамках расследования были установлены 22 подозреваемых в Литве и Польше, которые, по версии следствия, якобы сотрудничали с российской разведкой.Доказательств обвинений в адрес России в материале не приводится.

