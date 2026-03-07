Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260307/rossiya-868115990.html
россия
германия
великобритания
литва
dhl
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Британская Daily Mail со ссылкой на полицию Лондона утверждает, что посылки с электронными товарами для взрослых, внутри которых находились зажигательные устройства, были якобы отправлены российской военной разведкой в несколько европейских стран."Посылки с электронными секс-игрушками, загоревшиеся на складах компании DHL в Великобритании и Германии, были отправлены ​​российской военной разведкой", — говорится в материале.По данным следствия, возгорания посылок произошли летом 2024 года в Британии и Германии. Зажигательные устройства, предположительно спрятанные среди эротических товаров, предназначались для отправки в Западную Европу. Пострадавших в инцидентах не было. После нескольких случаев самовозгорания почтовых отправлений европейские правоохранительные органы начали расследование.По информации агентства Eurojust, четыре посылки со взрывчаткой были отправлены из Литвы в Великобританию и Польшу. Еще один пакет загорелся в сортировочном центре в Германии перед погрузкой на самолет. Следователи также обнаружили тестовые отправления в США, Канаду и Амстердам.Утверждается, что в рамках расследования были установлены 22 подозреваемых в Литве и Польше, которые, по версии следствия, якобы сотрудничали с российской разведкой.Доказательств обвинений в адрес России в материале не приводится.
россия, германия, великобритания, литва, dhl
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛИТВА, DHL
22:29 07.03.2026
 
В Британии обвинили Россию в рассылке взрывных секс-игрушек

DM: Лондон обвинил РФ в возгораниях посылок с секс-игрушками в Европе

© Unsplash/Josh KirkКоролевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания. Архивное фото
© Unsplash/Josh Kirk
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Британская Daily Mail со ссылкой на полицию Лондона утверждает, что посылки с электронными товарами для взрослых, внутри которых находились зажигательные устройства, были якобы отправлены российской военной разведкой в несколько европейских стран.
"Посылки с электронными секс-игрушками, загоревшиеся на складах компании DHL в Великобритании и Германии, были отправлены ​​российской военной разведкой", — говорится в материале.
По данным следствия, возгорания посылок произошли летом 2024 года в Британии и Германии. Зажигательные устройства, предположительно спрятанные среди эротических товаров, предназначались для отправки в Западную Европу. Пострадавших в инцидентах не было. После нескольких случаев самовозгорания почтовых отправлений европейские правоохранительные органы начали расследование.

По информации агентства Eurojust, четыре посылки со взрывчаткой были отправлены из Литвы в Великобританию и Польшу. Еще один пакет загорелся в сортировочном центре в Германии перед погрузкой на самолет. Следователи также обнаружили тестовые отправления в США, Канаду и Амстердам.

Утверждается, что в рамках расследования были установлены 22 подозреваемых в Литве и Польше, которые, по версии следствия, якобы сотрудничали с российской разведкой.
Доказательств обвинений в адрес России в материале не приводится.
