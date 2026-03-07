https://1prime.ru/20260307/rumyniya-868112305.html

Правительство Румынии сохранило верхний предел цен на газ

Правительство Румынии сохранило верхний предел цен на газ

2026-03-07T19:05+0300

энергетика

газ

румыния

ближний восток

КИШИНЕВ, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление, сохраняющее верхний предел цен на газ для бытовых потребителей до весны следующего года, 31 марта, сообщил премьер-министр Илие Боложан. "На заседании правительства был принят ряд нормативных актов. Некоторые из них имеют общее значение для всех граждан нашей страны, например, Постановление о чрезвычайном положении, сохраняющее цены на газ в этом году до весны следующего года", — сказал премьер-министр. Премьер-министр пояснил, что решение было принято по нескольким причинам, включая перспективы увеличения внутреннего производства газа, необходимость поддержания экономической стабильности и напряженную ситуацию на международных энергетических рынках. Боложан отметил, что сохранение верхнего предела цен также способствует экономической стабильности и снижению инфляции. Правительство Румынии ввело верхний предел цен на газ в 2023 году - изначально до апреля 2024 года, затем несколько раз продлевало. Льготный период должен был завершиться 31 марта 2026 года, однако из-за ситуации на Ближнем Востоке его было решено снова продлить.

румыния

ближний восток

2026

