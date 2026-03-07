Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство Румынии сохранило верхний предел цен на газ - 07.03.2026
Правительство Румынии сохранило верхний предел цен на газ
Правительство Румынии сохранило верхний предел цен на газ - 07.03.2026
Правительство Румынии сохранило верхний предел цен на газ
Правительство утвердило постановление, сохраняющее верхний предел цен на газ для бытовых потребителей до весны следующего года, 31 марта, сообщил... | 07.03.2026, ПРАЙМ
КИШИНЕВ, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление, сохраняющее верхний предел цен на газ для бытовых потребителей до весны следующего года, 31 марта, сообщил премьер-министр Илие Боложан. "На заседании правительства был принят ряд нормативных актов. Некоторые из них имеют общее значение для всех граждан нашей страны, например, Постановление о чрезвычайном положении, сохраняющее цены на газ в этом году до весны следующего года", — сказал премьер-министр. Премьер-министр пояснил, что решение было принято по нескольким причинам, включая перспективы увеличения внутреннего производства газа, необходимость поддержания экономической стабильности и напряженную ситуацию на международных энергетических рынках. Боложан отметил, что сохранение верхнего предела цен также способствует экономической стабильности и снижению инфляции. Правительство Румынии ввело верхний предел цен на газ в 2023 году - изначально до апреля 2024 года, затем несколько раз продлевало. Льготный период должен был завершиться 31 марта 2026 года, однако из-за ситуации на Ближнем Востоке его было решено снова продлить.
19:05 07.03.2026
 
Правительство Румынии сохранило верхний предел цен на газ

Правительство Румынии продлило срок ограничения цен на газ до 31 марта 2027 года

© flickr.comФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление, сохраняющее верхний предел цен на газ для бытовых потребителей до весны следующего года, 31 марта, сообщил премьер-министр Илие Боложан.
"На заседании правительства был принят ряд нормативных актов. Некоторые из них имеют общее значение для всех граждан нашей страны, например, Постановление о чрезвычайном положении, сохраняющее цены на газ в этом году до весны следующего года", — сказал премьер-министр.
Премьер-министр пояснил, что решение было принято по нескольким причинам, включая перспективы увеличения внутреннего производства газа, необходимость поддержания экономической стабильности и напряженную ситуацию на международных энергетических рынках. Боложан отметил, что сохранение верхнего предела цен также способствует экономической стабильности и снижению инфляции.
Правительство Румынии ввело верхний предел цен на газ в 2023 году - изначально до апреля 2024 года, затем несколько раз продлевало. Льготный период должен был завершиться 31 марта 2026 года, однако из-за ситуации на Ближнем Востоке его было решено снова продлить.
В Румынии заявили о запасах топлива на 120 дней
2 марта, 13:30
 
