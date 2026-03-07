https://1prime.ru/20260307/skoda-868114566.html

Skoda зарегистрировала товарный знак в России

МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Чешский концерн Skoda Auto зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в октябре 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Шкода Ауто". Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года. Под товарным знаком компания сможет продавать в России транспортные средства всех видов: автомобили, трамваи, автобусы, троллейбусы, вагоны метро, поезда, локомотивы, пассажирские вагоны, а также комплектующие для них. Помимо этого, Skoda сможет оказывать услуги автосервиса и ремонта. Чешский концерн Skoda Auto в 2022 году объявил о приостановке деятельности на территории РФ, включая производство на двух своих заводах и экспорт машин в страну.

