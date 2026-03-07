СМИ: в украинских банках начались проблемы с наличными

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика
https://1prime.ru/20260307/smi-868101176.html
Проблемы с наличными начались в украинских банках после инцидента с задержанием украинских граждан в Венгрии, утверждает украинское издание "Страна" со ссылкой... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T05:54+0300
2026-03-07T05:54+0300
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Проблемы с наличными начались в украинских банках после инцидента с задержанием украинских граждан в Венгрии, утверждает украинское издание "Страна" со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала у Киева объяснений. Глава украинского МИД Андрей Сибига позднее сообщил, что Украина вернула своих граждан. "После истории с украинскими инкассаторами в Венгрии в украинских банках начались проблемы с наличной валютой... В связи с этим дефицитом Нацбанк заявил, что 9 марта проведет для банков обмен безналичной валюты на наличную – чтобы запасы в кассах соответствовали спросу", - говорится в публикации "Страны" в ее Telegram-канале со ссылкой на заявление.
