В двух индийских штатах запретили соцсети для детей

Индийские штаты Андхра-Прадеш и Карнатака стали первыми штатами страны, запретившими использование социальных сетей детьми, хотя и в разных возрастных группах. | 07.03.2026, ПРАЙМ

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар – ПРАЙМ. Индийские штаты Андхра-Прадеш и Карнатака стали первыми штатами страны, запретившими использование социальных сетей детьми, хотя и в разных возрастных группах. В то время как власти Андхра-Прадеш заявили, что социальные сети будут запрещены для детей младше 13 лет, правительство соседнего штата Карнатака заявило, что запрет будет распространяться на лиц младше 16 лет. Выступая перед законодательной ассамблеей штата, главный министр Андхра-Прадеш Нара Чандрабабу Найду заявил, что они обсуждают вопрос о распространении этого запрета на детей в возрасте от 13 до 16 лет. "Безусловно, мы позаботимся о том, чтобы в течение 90 дней лица младше 13 лет не могли пользоваться социальными сетями", - сказал Найду. В свою очередь главный министр штата Карнатака Сиддарамаия объявил о запрете использования социальных сетей для лиц младше 16 лет, представляя бюджет штата на 2026-2027 годы в Законодательном собрании штата в Бангалоре. "С целью предотвращения негативного воздействия растущего использования мобильных телефонов на детей, использование социальных сетей будет запрещено для детей младше 16 лет", - заявил Сиддарамаия, Позже, на пресс-конференции, он сказал, что дети младше 16 лет могут иметь мобильный телефон, но не могут пользоваться социальными сетями. Отвечая на вопросы о том, как это будет регулироваться, Сиддарамаия сказал, что власти штата разработают специальное программное обеспечение. В январе государственный министр электроники, информационных технологий и биотехнологий Индии Приянк Харге сообщил, что правительство проводит консультации по мерам ответственного использования искусственного интеллекта и социальных сетей, особенно среди детей. Также в экономическом обзоре правительства Индии, представленном в парламенте в январе этого года, говорится, что следует рассмотреть возможность предоставления доступа к онлайн-платформам в зависимости от возраста, а также сократить онлайн-обучение, чтобы избежать цифровой зависимости.

