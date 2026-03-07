Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новое занятие": дипломат раскрыл изменения в поведении Трампа из-за Ирана - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260307/ssha-868101593.html
"Новое занятие": дипломат раскрыл изменения в поведении Трампа из-за Ирана
"Новое занятие": дипломат раскрыл изменения в поведении Трампа из-за Ирана - 07.03.2026, ПРАЙМ
"Новое занятие": дипломат раскрыл изменения в поведении Трампа из-за Ирана
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность изменения кубинской власти, чтобы переключить внимание общественности с внутренних трудностей и военных... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T06:39+0300
2026-03-07T06:39+0300
мировая экономика
иран
сша
куба
дональд трамп
дмитрий песков
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_0:221:2400:1571_1920x0_80_0_0_65a767520138ddc7b34b533b63f86b58.png
МОСКВА, 7 марта — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность изменения кубинской власти, чтобы переключить внимание общественности с внутренних трудностей и военных действий в Иране. Так считает австрийский дипломат и представитель ЕС Клеменс Фишер, поделившийся своим мнением в интервью немецкому журналу Focus. "Учитывая ситуацию в Иране, возникает вопрос, а имеет ли (смена правительства — Прим. ред.) на Кубе, вообще смысл? &lt;…&gt; Мне кажется, что Трамп нашел себе новое занятие, чтобы отвлечь от внутренних проблем", — сказал он.Фишер высказал мнение, что Трамп может переоценить свои действия, так как во время предвыборной кампании обещал избегать вовлечения США в международные конфликты. "Он может попытаться оправдать это тем, что на самом деле он вообще не ведет войн, а хочет установить гуманные режимы"", — пояснил дипломат.Недавно американский лидер указал, что США в первую очередь хотят урегулировать вопрос с Ираном, а после этого намерены сосредоточиться на ситуации на Кубе. 28 февраля США и Израиль начали совместные действия против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что их задача — помешать Ирану в разработке ядерного оружия. В ответ Вашингтон пригрозил уничтожением иранского флота и военной промышленности, а также призвал иранцев к свержению режима. Как ответные действия, Иран наносит удары по территории Израиля и американским военным базам в регионе. Обострение отношений Гаваны и ВашингтонаКуба сталкивается с энергетическим кризисом, который усугубился после указа Трампа от 29 января. Власти Кубы утверждают, что через создание энергетической блокады США стремятся ослабить экономику страны и ухудшить условия жизни кубинцев. Дмитрий Песков, представитель Кремля, охарактеризовал ситуацию как критическую. Москва работает с Гаваной над поиском решений и путей поддержки.
https://1prime.ru/20260307/udary-868101400.html
https://1prime.ru/20260306/iran-868096417.html
https://1prime.ru/20260303/lavrov-867971913.html
иран
сша
куба
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_6:0:2395:1792_1920x0_80_0_0_fa7598014bd4aafc366b770b439d042c.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, куба, дональд трамп, дмитрий песков, ес
Мировая экономика, ИРАН, США, КУБА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ЕС
06:39 07.03.2026
 
"Новое занятие": дипломат раскрыл изменения в поведении Трампа из-за Ирана

Дипломат Фишер: Трамп решил угрожать Кубе, чтобы отвлечь от операции в Иране

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИВоинствующий Трамп
Воинствующий Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Воинствующий Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 марта — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность изменения кубинской власти, чтобы переключить внимание общественности с внутренних трудностей и военных действий в Иране. Так считает австрийский дипломат и представитель ЕС Клеменс Фишер, поделившийся своим мнением в интервью немецкому журналу Focus.
"Учитывая ситуацию в Иране, возникает вопрос, а имеет ли (смена правительства — Прим. ред.) на Кубе, вообще смысл? <…> Мне кажется, что Трамп нашел себе новое занятие, чтобы отвлечь от внутренних проблем", — сказал он.
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Пожертвуем всеми": в США выступили с жестким предупреждением из-за Ирана
06:26
Фишер высказал мнение, что Трамп может переоценить свои действия, так как во время предвыборной кампании обещал избегать вовлечения США в международные конфликты.
"Он может попытаться оправдать это тем, что на самом деле он вообще не ведет войн, а хочет установить гуманные режимы"", — пояснил дипломат.
Недавно американский лидер указал, что США в первую очередь хотят урегулировать вопрос с Ираном, а после этого намерены сосредоточиться на ситуации на Кубе. 28 февраля США и Израиль начали совместные действия против Ирана.
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
План Трампа против Ирана вызвал переполох на Западе
Вчера, 22:59
В Тель-Авиве заявили, что их задача — помешать Ирану в разработке ядерного оружия. В ответ Вашингтон пригрозил уничтожением иранского флота и военной промышленности, а также призвал иранцев к свержению режима.
Как ответные действия, Иран наносит удары по территории Израиля и американским военным базам в регионе.

Обострение отношений Гаваны и Вашингтона

Куба сталкивается с энергетическим кризисом, который усугубился после указа Трампа от 29 января. Власти Кубы утверждают, что через создание энергетической блокады США стремятся ослабить экономику страны и ухудшить условия жизни кубинцев.
Дмитрий Песков, представитель Кремля, охарактеризовал ситуацию как критическую. Москва работает с Гаваной над поиском решений и путей поддержки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
США не ограничатся Венесуэлой, Кубой и Ираном, предположил Лавров
3 марта, 13:06
 
Мировая экономикаИРАНСШАКУБАДональд ТрампДмитрий ПесковЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала