https://1prime.ru/20260307/ssha-868101593.html

"Новое занятие": дипломат раскрыл изменения в поведении Трампа из-за Ирана

"Новое занятие": дипломат раскрыл изменения в поведении Трампа из-за Ирана - 07.03.2026, ПРАЙМ

"Новое занятие": дипломат раскрыл изменения в поведении Трампа из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность изменения кубинской власти, чтобы переключить внимание общественности с внутренних трудностей и военных... | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T06:39+0300

2026-03-07T06:39+0300

2026-03-07T06:39+0300

мировая экономика

иран

сша

куба

дональд трамп

дмитрий песков

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_0:221:2400:1571_1920x0_80_0_0_65a767520138ddc7b34b533b63f86b58.png

МОСКВА, 7 марта — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность изменения кубинской власти, чтобы переключить внимание общественности с внутренних трудностей и военных действий в Иране. Так считает австрийский дипломат и представитель ЕС Клеменс Фишер, поделившийся своим мнением в интервью немецкому журналу Focus. "Учитывая ситуацию в Иране, возникает вопрос, а имеет ли (смена правительства — Прим. ред.) на Кубе, вообще смысл? <…> Мне кажется, что Трамп нашел себе новое занятие, чтобы отвлечь от внутренних проблем", — сказал он.Фишер высказал мнение, что Трамп может переоценить свои действия, так как во время предвыборной кампании обещал избегать вовлечения США в международные конфликты. "Он может попытаться оправдать это тем, что на самом деле он вообще не ведет войн, а хочет установить гуманные режимы"", — пояснил дипломат.Недавно американский лидер указал, что США в первую очередь хотят урегулировать вопрос с Ираном, а после этого намерены сосредоточиться на ситуации на Кубе. 28 февраля США и Израиль начали совместные действия против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что их задача — помешать Ирану в разработке ядерного оружия. В ответ Вашингтон пригрозил уничтожением иранского флота и военной промышленности, а также призвал иранцев к свержению режима. Как ответные действия, Иран наносит удары по территории Израиля и американским военным базам в регионе. Обострение отношений Гаваны и ВашингтонаКуба сталкивается с энергетическим кризисом, который усугубился после указа Трампа от 29 января. Власти Кубы утверждают, что через создание энергетической блокады США стремятся ослабить экономику страны и ухудшить условия жизни кубинцев. Дмитрий Песков, представитель Кремля, охарактеризовал ситуацию как критическую. Москва работает с Гаваной над поиском решений и путей поддержки.

https://1prime.ru/20260307/udary-868101400.html

https://1prime.ru/20260306/iran-868096417.html

https://1prime.ru/20260303/lavrov-867971913.html

иран

сша

куба

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, куба, дональд трамп, дмитрий песков, ес