Иран утверждает, что США за сутки потеряли большое количество военных
Иран утверждает, что США за сутки потеряли большое количество военных - 07.03.2026, ПРАЙМ
Иран утверждает, что США за сутки потеряли большое количество военных
США в результате иранских атак потеряли за последние сутки "большое количество" военных убитыми и ранеными, это как солдаты, так и командиры, заявил центральный | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T15:33+0300
2026-03-07T15:33+0300
2026-03-07T15:33+0300
общество
мировая экономика
сша
оаэ
иран
ТЕГЕРАН, 7 мар - ПРАЙМ. США в результате иранских атак потеряли за последние сутки "большое количество" военных убитыми и ранеными, это как солдаты, так и командиры, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия". "В продолжение мощных атак на американские базы в регионе за последние сутки большое количество солдат и командиров армии американского агрессора были убиты или ранены, нанесен существенный ущерб инфраструктуре и их (США) интересам... Двадцать один человек погиб, многие получили ранения в Пятом флоте ВМС США в регионе. Порядка 200 человек были убиты или ранены на американской базе "Аль-Дафра" (в ОАЭ)", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана. Также они заявили о нанесении удара по американскому танкеру в северной части Персидского залива.
