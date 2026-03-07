Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран утверждает, что США за сутки потеряли большое количество военных - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260307/ssha-868107613.html
Иран утверждает, что США за сутки потеряли большое количество военных
Иран утверждает, что США за сутки потеряли большое количество военных - 07.03.2026, ПРАЙМ
Иран утверждает, что США за сутки потеряли большое количество военных
США в результате иранских атак потеряли за последние сутки "большое количество" военных убитыми и ранеными, это как солдаты, так и командиры, заявил центральный | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T15:33+0300
2026-03-07T15:33+0300
общество
мировая экономика
сша
оаэ
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
ТЕГЕРАН, 7 мар - ПРАЙМ. США в результате иранских атак потеряли за последние сутки "большое количество" военных убитыми и ранеными, это как солдаты, так и командиры, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия". "В продолжение мощных атак на американские базы в регионе за последние сутки большое количество солдат и командиров армии американского агрессора были убиты или ранены, нанесен существенный ущерб инфраструктуре и их (США) интересам... Двадцать один человек погиб, многие получили ранения в Пятом флоте ВМС США в регионе. Порядка 200 человек были убиты или ранены на американской базе "Аль-Дафра" (в ОАЭ)", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана. Также они заявили о нанесении удара по американскому танкеру в северной части Персидского залива.
сша
оаэ
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, оаэ, иран
Общество , Мировая экономика, США, ОАЭ, ИРАН
15:33 07.03.2026
 
Иран утверждает, что США за сутки потеряли большое количество военных

Хатам аль-Анбия: США за сутки потеряли большое количество солдат и командиров

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 7 мар - ПРАЙМ. США в результате иранских атак потеряли за последние сутки "большое количество" военных убитыми и ранеными, это как солдаты, так и командиры, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
"В продолжение мощных атак на американские базы в регионе за последние сутки большое количество солдат и командиров армии американского агрессора были убиты или ранены, нанесен существенный ущерб инфраструктуре и их (США) интересам... Двадцать один человек погиб, многие получили ранения в Пятом флоте ВМС США в регионе. Порядка 200 человек были убиты или ранены на американской базе "Аль-Дафра" (в ОАЭ)", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Также они заявили о нанесении удара по американскому танкеру в северной части Персидского залива.
 
ОбществоМировая экономикаСШАОАЭИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала