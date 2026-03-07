https://1prime.ru/20260307/ssha-868115552.html
СМИ: сбежавшие из России звезды попали под массовые проверки в США
СМИ: сбежавшие из России звезды попали под массовые проверки в США - 07.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: сбежавшие из России звезды попали под массовые проверки в США
В США начали массово проверять россиян, в том числе знаменитостей, на наличие у них оснований для пребывания в стране, передает Life. | 07.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В США начали массово проверять россиян, в том числе знаменитостей, на наличие у них оснований для пребывания в стране, передает Life."Сотрудники ICE (иммиграционной и таможенной службы США — Прим. ред.) сейчас настоятельно требуют от россиян прийти в офис миграционки, чтобы лично предоставить все документы. Если же гражданин России откажется — к нему на работу могут приехать инспекторы, которые лично доставят до офиса", — говорится в публикации.Отмечается, что обладатели "визы талантов" сталкиваются с более скрупулезными проверками."Им нужно не только предоставить все документы, но еще и доказать, что они занимаются тем, что указано в визе. В противном случае сотрудники ICE могут аннулировать визу и депортировать человека", — говорится в сообщении.Осенью министерство внутренней безопасности США сообщило, что из страны с начала второго президентского срока Дональда Трампа были депортированы более 500 тысяч нелегальных мигрантов, еще 1,6 миллиона выехали сами.Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
