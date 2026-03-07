https://1prime.ru/20260307/stoimost-868098778.html

Названа стоимость билета на самолет из Шри-Ланки в Москву

Названа стоимость билета на самолет из Шри-Ланки в Москву

2026-03-07T01:10+0300

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость билета на самолет из Шри-Ланки в Москву на фоне ситуации на Ближнем Востоке доходит до полумиллиона рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные сервисов по продаже билетов. Ранее посольство России в Шри-Ланке сообщило РИА Новости, что ежедневно получает более ста обращений от граждан РФ, которые застряли на острове из-за ограничений, введенных из-за ситуации на Ближнем Востоке. Так, 11 марта вылетает рейс из аэропорта "Бандаранаике" в Коломбо, в ночь на 12 марта останавливается на шестичасовую пересадку в Шанхае, в аэропорту "Пудун", откуда днем вылетает в Москву и прибывает в "Шереметьево" в 17.05 12 марта. Стоимость билета на одного человека эконом-классом - 485 тысяч рублей с багажом. Стоимость билета на тот же рейс 12-16 марта начинается от 298 тысяч рублей. По данным сервисов, ближайший прямой рейс из Коломбо в Москву запланирован на 18 марта авиакомпанией "Аэрофлот". Стоимость билета на одного пассажира составляет 228 тысяч рублей без багажа эконом-классом и 326 тысяч с багажом бизнес-классом. Российские туристы, которые застряли на острове, сообщили РИА Новости, что рейсы с пересадкой в ОАЭ по-прежнему не выполняются. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд стран региона закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.

