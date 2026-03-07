Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван главный финансовый страх россиян - 07.03.2026
Назван главный финансовый страх россиян
05:48 07.03.2026
 
Назван главный финансовый страх россиян

"Выберу.ру": главным финансовым страхом россиян в 2026 году остается инфляция

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Главным финансовым страхом россиян в текущем году остается инфляция, хотя повода для опасений нет - официальный прогноз на этот год составляет 4%, следует из материалов "Выберу.ру", которые есть у РИА Новости.
"Главным финансовым страхом в 2026 году остается рост цен. Инфляцию назвали самым тревожащим фактором 38% россиян. На втором месте оказалась потеря работы или существенное снижение дохода, этого опасаются 27%", - выяснили аналитики, опросив 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет из всех федеральных округов страны.
Также 18% россиян боятся девальвации рубля, еще 9% чаще всего переживают из-за невозможности выплачивать кредиты, а 8% признались, что больше всего боятся потери накоплений из-за проблем у банков или финансовых организаций.
Исследование показало выраженную зависимость страхов от уровня дохода. Так, среди россиян с доходом ниже среднего инфляцию главным риском назвали 44%, тогда как в группе с доходом выше среднего этот показатель составил 29%.
Потери работы чаще опасаются россияне в возрасте от 25 до 34 лет, в этой категории такой ответ дали 34% опрошенных. В возрастной группе 45-65 лет выше доля тех, кто тревожится из-за сохранности накоплений - 14% против 8% в среднем по выборке.
 
